【強烈的射電輻射】

澳洲天文學家發現了看起來像是在宇宙中漂浮的鬼魂。西雪梨大學科學學院的天文學家雷·諾里斯（Ray Norris）教授在《宇宙雜誌》上發表了一篇文章，解釋了他的團隊是如何發現超大質量黑洞附近的射電星系。射電星系是探測到射電輻射的星系，一般的星系都有射電輻射，通常指發出強烈的射電輻射（比一般的星系強102～106倍）的星系，射電星系的射電連續譜一般為冪律譜，且有偏振，譜指數平均為0.75，射電輻射則具有非熱性質，起源於相對論性電子在磁場中運動時產生的同步加速輻射。

【被星系間彎曲成奇形怪狀的電子噴流】

根據這篇文章，黑洞發射出「被星系間彎曲成奇形怪狀的電子噴流」，從而產生了這種縹緲的景象，這些看起來像漂浮移動的鬼魂距離地球大約10億光年，它是在執行宇宙地圖（EMU）計畫時被發現的，該計畫的目標是想深入研究並對宇宙中大約7000萬個射電源進行普查。廣義地說，有明顯的射電輻射的星系，都可以叫作射電星系，在10～10赫範圍內射電功率為10～10爾格/秒的星系，稱為正常射電星系，射電功率比正常射電星系強10～10倍的星系，稱為特殊射電星系（見河外射電）。

過去曾把射電星系當作某種光學特徵異常「活動」的星系，現在看來大多數射電星系的光學特徵並不特殊，射電星系大多是橢圓星系 (E)、巨型橢圓星系(D)、介於二者之間的ED星系和超巨型橢圓星系(cD)，不規則星系的比率較少。

【類似漂浮的鬼魂】

為了實現這一目標，EMU計畫使用了澳洲平方千米陣探路者（Australian Square Kilometre Array Pathfinder，縮寫為ASKAP），它是位於澳洲默奇森無線電天文台的一座無線電望遠鏡陣列。雷·諾里斯（Ray Norris）教授說：「這個望遠鏡比其他任何望遠鏡都更深入地觀察宇宙，當天文學家想大膽地去到以前沒有去過的地方，用這個望遠鏡就很可能會有新的發現。」

這種類似漂浮的鬼魂並不是EMU計畫唯一驚人的發現，該團隊還發現了一系列跨越100萬光年的神秘無線電發射信號。

根據雷·諾里斯（Ray Norris）教授解釋，這種現象被稱為「奇怪的無線電圈」，對研究人員來說仍然是一個謎，不過研究人員正在瘋狂地研究它們的起源，相信未來天文學家們還會有更多令人著迷以及有別以往的發現。

圖片來源：Jayanne English/EMU/Dark Energy Survey

資料來源：TONY TRAN(2021AUG 9).ASTRONOMERS FIND “DANCING GHOSTS” HAUNTING SPACE NEAR BLACK HOLES. Futurism