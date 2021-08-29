坐落在田野中的巨大「馬鈴薯」、藏身在沙漠洞穴裡的「無牆」房屋、由二戰火車車廂改裝成的住宅...這些都是民宿出租平台Airbnb上的房子，而旅客對這些非比尋常、甚至有點「怪怪的」房子越來越有興趣。

例如，在Airbnb上預訂數最多的房屋是一間圓形穹頂小屋，位於加州深山裡，前往途中一度收不到手機訊號。它占地不廣、外貌質樸、擁有一個突兀的圓頂，雖然不位於熱門景點，但它一年內幾乎被訂滿，旅客需要在8個月前提前預訂，就連房東凱蒂自己的孩子，都要像搶票一樣跟其他旅客競爭，才能在小屋裡住上一晚。

Airbnb指出，2021年，人們在網站搜尋獨特房源的次數比2019年成長94％，搜尋特定房子類型的成長幅度更是飆破千趴，例如蒙古包、土屋（結構埋在地下的房子，例如哈比屋）和船屋等等。在平台上的獨特房源也越來越多，有17萬間，比2年前增加31％。

在愛達荷州的原野中，一道柵欄圍住的竟然是一個巨大馬鈴薯，裡頭是中空的，雖然外觀看起來真的就是一個馬鈴薯，但內部粉刷成白色度假風格，讓你可以愜意地睡在一顆馬鈴薯裡。而在猶他州，則有一間深藏在沙漠土丘裡的洞穴屋，洞穴的岩石被鑿刻成客廳、廚房、臥室等空間，但完全沒有門，讓人猶如回到穴居原始生活。

為什麼人們不再只中意度假風chill美宅？這符合疫後的新旅遊趨勢，人們因顧慮健康問題，不再湧去熱門觀光景點，而是前往小城鎮或是偏遠地方旅行，或是乾脆把住宿型態、而非住宿所在地當成「目的地」。Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）說：「人們不再去同樣的20、30個地方了」，這些外觀特殊的房源就引起人們興趣。

雜誌《快公司》（Fast Company）也指出，人們在疫情中被關在四道牆圍繞的房子裡那麼久，因此就算要去旅行，也想要盡量選擇跟普通住宅長得不一樣的房子，甩開疫情中的無聊陰霾。

Airbnb更進一步掌握顧客的這個新興需求，強化平台這方面體驗。2月時，該公司推出新功能「靈活目的地」，讓人們可以用更有彈性的方式搜尋住宿。除了讓人們可以用更彈性的日期選項——例如一個周末、一個月——搜尋到更多住宿，在旅行地點也新增了一個「隨心所欲」功能，點進去，可以看到Airbnb已經羅列各式獨特的房源：樹屋、貨櫃屋、圓頂屋、穀倉等等。

該公司這樣做，除了增加業績，也藉此推動「永續旅遊」。疫情中，許多旅遊勝地都出現一個現象：人少了、動物就回來了，顯示人類對環境的影響有多大。Airbnb希望能趁疫情替旅行「轉型」，透過羅列更多分散在各處的特殊房源，減輕熱門旅遊勝地的負擔。

除此之外，這樣做還能把旅遊業的經濟效益擴散到更多地方。Airbnb表示，2019年，在它的平台上，1千名旅客只要去30個地方，就能創造9個在地工作。疫情後，旅遊被改變了，也創造一個機會，藉機改變這個龐大的產業，對環境更友善、帶來的經濟機會更普惠。