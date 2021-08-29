現代女性的工作表現已不遜於男性，尤其在晉升制度完善的公司中，女性的競爭力更是不容小覷，信義房屋逢甲青海店店長鄭佑如在逢甲土管系大四實習時就進入信義房屋，畢業後，發揮女性獨有的細心，採取穩紮穩打的策略，短短4年就順利晉升信義房屋逢甲青海店店經理，成為台中最年輕的女店長。

從送禮小細節就能知道鄭佑如的真誠，他分享她過年過節送顧客禮物，都會依照顧客喜好，也得到許多客戶的回饋，她印象最深刻的就是一位住在沙鹿的伯伯，在自家社區替她行銷，只要有住戶想買賣，都會居中牽線，這都讓鄭佑如備感溫馨。

4年來，鄭佑如深耕逢甲地區，現在對台中熟門熟路的她，誰能想到她曾經是個路癡，曾經還是由客戶領著他，才到達物件地點，不過就是如此真誠、不造作的個性，讓鄭佑如博得好人緣，加上專業知識與經驗累積，她儼然成為獨當一面的新女強人

特別的是在店內一角出現上面寫著各式各樣食物名稱的俄羅斯輪盤，可讓同仁在飯點出現選擇障礙時可以玩轉盤，也讓人見識到在年輕店長帶領下，店裡充滿活潑、歡樂的工作氛圍。