近來隨著疫苗接種率持續普及，國人對於防疫險及疫苗險的投保需求也隨之提高，根據金管會保險局統計數據顯示，截至今（110）年8月2日為止，廣義防疫險（即含疫苗險）投保件數已達1095萬張，保費收入新台幣71.18億元；其中，最受歡迎的保險公司依序為富邦產險、國泰產險及兆豐產險。

說到防疫險及疫苗險大受歡迎的程度，如果以人口數來看，廣義防疫險投保率已近5成，可說是國內保險史上短期內普及率最高的保單。

3家保險公司賣最好 富邦以近5成奪冠

國內本土疫情嚴峻，使得防疫保單銷售飆升，不過，對於許多人而言，防疫險及疫苗險其實是很陌生的保險商品……。根據一項針對個人投保習慣調查結果指出，約有7成左右受訪者會在投保前先「做功課」、自行了解防疫險及疫苗險兩者之間的區別；另有近6成受訪者在充分了解防疫險及疫苗險相關保險商品內容後，再為自己或是家人投保；其他還有近3成左右受訪者尚未投保。

至於投保防疫險及疫苗險最受歡迎的保險公司前3名依序為富邦產險（占比45％）、國泰產險（占比12.3％）及兆豐產險（占比9.6％）；其中，絕大多數人習慣向之前已投保的保險公司再購買防疫險及疫苗險，另有少部分人會參考周遭親朋好友的意見，選擇最適合自己需求的保單。

面對防疫險及疫苗險仍持續熱賣中，小花平台保險顧問提醒，目前市面上多家保險公司推出相關保險商品可謂是琳瑯滿目，其保障內容各有不同，加上現在只開放網路投保，如果消費者在一時沒有留意的情況下簽下保單，很容易買到其實根本不太需要的保單，這樣豈不得不償失？

對此，小花平台保險顧問建議，消費者在投保防疫險及疫苗險之前，除了透過貨比3家幫自己省荷包外，最好先行確認手中既有的保單，同時針對欲投保的保單保障內容，進行更細部的了解，才能把錢花在刀口上、買到自己真正需要的保障。