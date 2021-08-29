記得看過一則報導，讓人印象深刻，美國歷史上第一位億萬富豪、石油大王洛克菲勒曾說：「即使你們把我身上的衣服剝得精光，一個子兒也不剩，然後扔在撒哈拉沙漠的中心地帶，但是只要給我一點時間，並讓一支商隊從我身邊路過，我依然可以成為一個新的百萬富翁。」這句話充分說明即便是窮人與富人處於同一起跑線起跑了，窮人依舊是窮人，而富人也依然是富人。

這是因為富人的思考方式與大多數人不同，他們習慣使用富人思維思考問題，就如同《富爸爸，窮爸爸》一書中所說：「窮人和中產階級為金錢而工作，富人讓錢為他們工作。」可見富人與窮人的思維差距確實不小，以下本文從該書進一步分析窮人與富人在思維上的4種區別：

區別1、窮人為錢工作、富人不為錢工作

《富爸爸，窮爸爸》開宗明義就說：「窮人和富人最大的區別在於：窮人為錢工作，富人讓錢為自己工作。」該書的內容架構圍繞在作者羅勃特‧T‧清崎童年時，兩位爸爸教他面對財務應該要有的想法和體悟。

其中，「窮爸爸」是清崎的親生父親，他與你我絕大多數人的爸爸一個模樣，總是提醒著我們：「努力讀書，找一個穩定的好工作！」只是，最後換來的結果是整日與金錢拚搏，僅僅為了錢而工作，甚至留下一些債務。

另一方面，清崎的「富爸爸」則是告訴他，要懂得讓錢為自己工作：「如果你為錢工作，你就把力量給了雇主；如果錢為你工作，你就能保有力量並掌控全局。」 也就是說，富人更懂得如何善用金錢，而這也是「窮人愈來愈窮，富人愈來愈富」的最根本原因。

區別2、是否關注自己的事業

事實上，每個人的工作和事業兩者之間存在著巨大的區別。「窮爸爸」教我如何寫出一份出色的履歷以便找到一份好工作，而「富爸爸」則是教我寫下野心勃勃的事業規劃和財務計畫，以創造更多發展及創業的機會。

清崎在《富爸爸，窮爸爸》一書中強調，不同的思維觀念足以影響一個人的一生，舉例來說，「窮爸爸」總是認為自己從來不曾富有過，久而久之這句話就變成真的了；相較之下，「富爸爸」總是認定自己就是一個富人，即便是面臨最慘烈的破產危機，依舊樂觀以待並時時提醒自己：「窮人與破產者之間的區別在於，破產是暫時的，而貧窮則是永久的。

在這一點上，清崎特別提到，就他的觀察，「窮爸爸」之所以窮，其實並不在於他賺到的錢是多是少（儘管這也很重要），而是在於他的想法和行動，「我經常聽到他說：『我對錢不感興趣』或是『錢對我來說不重要』，反觀富爸爸則會說：『金錢就是力量』，我必須極其小心地選擇他們兩位向我傳遞的思想，並做出明確的選擇。」