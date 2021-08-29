日前傳出內閣將於9月改組，行政院院長蘇貞昌將由現任桃園市市長鄭文燦接替，消息一出雖遭總統蔡英文嚴詞否認，仍引發各界熱議。隸屬英系曾任桃園縣議會副議長、現任桃園農田水利研究發展基金會秘書長黃金德表示，黨內目前把矛頭對準蘇，主要是擔心蘇選2024總統，若蘇持續努力拚政績並非沒機會，但若有人說「蘇不能想2024」，他必須說「沒有這回事」。

黃金德27日接受香港媒體《中評社》訪問表示，政治本來就是結黨結派，然一旦派系競爭變成內部互相傷害，就不是良性的，最後還是要靠「老大」出面，綜合大家意見擺平紛爭。

黃金德坦言，黨內目前會把矛頭對準蘇貞昌，主要是因為擔心蘇選2024總統，但距2024年還有3年之久，蘇只能繼續做、努力做，如果政績不好也沒機會，但若有人要說「蘇不能想2024」，他認為不能這麼說，因為「沒有這回事」。

針對蘇貞昌推動防疫、紓困、振興政策所引發的紛爭，黃金德認為，蘇是獨行俠，擅長「驍勇獨鬥」，群眾魅力、決策能力與行政能力，即便蔡英文也未必能及，故蘇如今遭派系圍剿，就是因為要防止蘇系壯大。黃強調，派系功能是在培養年輕人而非搶資源與搶位子，競爭一旦變成內部傷害就不是良性，所以「老大」很重要，不該造成派系間鬥來鬥去。