名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）最近在播客節目《Full Send》提起當年他一時「良心發現」而放棄千萬合約的往事。歐尼爾原本是銳跑（Reebok）的長期合作夥伴，有一次他在球場碰到一個女人當面臭罵他，說他的球鞋賣太貴，歐尼爾居然就以此為契機離開銳跑，放棄5年4000萬美元的合約。

根據歐尼爾回憶，那位女人罵他：「你這混蛋，為什麼要賣給孩子們這麼貴的球鞋？」歐尼爾的反應也很有趣，他當時口袋裡有2000美元，他就拿一些出來說：「女士，價格不是我定的呀，這些錢你收下吧。」意想不到的是女人把歐尼爾手上的錢拍掉，繼續罵說：「為什麼你這混蛋不賣一些價格合理的鞋子？」

女人大吵大鬧不是為了討錢，這讓歐尼爾感觸很深，「那位女士說得對，所以我從那天就與銳跑結束合作，講好球季中我還是會穿他們的鞋，但代言費我不要了，我要建立自己的球鞋品牌。」

因此「俠客」品牌誕生，歐尼爾特別去找大賣場沃爾瑪合作，讓他的球鞋定價為29.99美元，結果俠客球鞋的平價策略大受好評，至今賣出超過4億雙。

歐尼爾說：「孩子們並非不喜歡便宜貨，他們只是不想要看起來像便宜貨的東西。所以我不惜工本挖走銳跑的設計師，鞋子上面還印有我俠客的大名，即使我不是史上第一也是聯盟前五的球星，孩子們穿我的鞋絕不會丟臉。」

反倒是銳跑後來經營不善，今年8月被賣給了ABG（Authentic Brands Group），歐尼爾正好是ABG的股東之一，幫忙促成了收購案，歐尼爾當年從銳跑放棄的那些錢，現在等於又回到他的荷包裡。