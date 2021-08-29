大腸癌已蟬聯多年十大癌症之首，過去大腸癌多發生在50歲後，但現代人飲食西化、生活飲食型態不佳，恐導致早發性大腸癌比例增加，如今最新研究指出，攝取足夠的維生素D，有助降低早發性大腸癌風險。

近年來罹患大腸癌的人數不斷增加，推測可能與國人生活習慣有關，例如肥胖、飲食習慣不正常、抽菸飲酒等，甚至近期也有研究發現，嗜喝含糖飲料也會增加罹患大腸癌風險。大腸癌的早期症狀和多數腸道疾病類似，如排便習慣改變、糞便帶血、糞便有黏液、體重減輕等，不易區分，因此通常會建議50歲以上民眾定期進行大腸鏡篩檢。

但值得注意的是，美國國家癌症研究所（NCI）報告稱，自1990年代以來，50歲以下人群的大腸癌發病率幾乎翻了1倍，去年年僅43歲的漫威超級英雄電影「黑豹（Black Panther）」主角查維克．博斯曼（Chadwick Boseman）也是因為大腸癌病逝。根據我國衛福部統計，從2000～2014年，20～39歲的癌症新增人數成長率就超過15％，且部分癌症有年輕化的趨勢，大腸癌就是其中之一。

「相較美國，台灣目前飲食西化程度較低，雖然目前還沒有發現50歲以下大腸癌比例明顯增加，但依現在年輕族群的生活飲食習慣，未來10～20年早發性大腸癌比例恐會明顯增加，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出。

●早發性大腸癌該怎麼預防？維生素D是關鍵

愈來愈多研究顯示，維生素D和大腸癌死亡風險間存在關聯，至於維生素D和早發性大腸癌有無關聯，討論度較低，因此美國哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）和美國波士頓黛娜法伯癌症中心（Dana-FarberCancerInstitute）研究團隊，以《護士健康研究II（Nurses’ Health Study II）》中9萬多名女性為樣本，進行長達25年的追蹤，探討維生素D攝取量和早發性大腸癌之間的關係。這項研究發表在《腸胃學（Gastroenterology）》期刊。

研究團隊發現，只要攝取足夠維生素D，有助降低早發性大腸癌風險，且在飲食中攝取較多維生素D的受試者，大腸內有瘜肉的機率也較小。事實上，過去已有許多研究發現維生素D有助防癌，「有大量的實驗室數據表明，維生素D可能具有抗癌活性。」

研究共同資深作者、美國波士頓黛娜法伯癌症中心臨床腫瘤科醫師吳金敏（Kimmie Ng）指出，每天攝取300 IU（國際單位）以上的維生素D，也就是相當於喝下3杯240毫升牛奶，和早發性大腸癌的風險降低約50％有關。

不過柳朋馳則提醒，研究屬於觀察性研究，並沒有明確的因果關係。

「從這樣的研究結果，有一種可能性是因為維生素D多從日曬及飲食中攝取，維生素D攝取量高的人可能本身就是飲食均衡、會去戶外運動的族群，相對來說生活飲食型態比較健康，自然連帶降低疾病發生風險，不過維生素D的確對於免疫系統、黏膜保護系統有幫助，且國人普遍維生素D攝取不足，因此民眾仍可以透過飲食、日曬攝取。」

維生素Ｄ中，以維生素D2和D3對人體特別重要，通常可以透過日曬，人體會自行合成維生素D3，但如果日曬不足則需要從食物攝取，維生素D2的食物來源以植物類為主，而D3的食物來源則以肉類為主。

植物來源包括黑木耳以及菇類（香菇、洋菇或蘑菇等），動物來源包括鮭魚、秋刀魚、吳郭魚、鴨肉、雞蛋以及豬肝等。

值得注意的是，若是想透過補充劑攝取維生素D，由於維生素D屬於脂溶性，容易溶解於油脂中，因此在飯後服用的吸收效率遠高於空腹攝取。

柳朋馳表示，可藉由抽血檢驗維生素D血液中的濃度，來了解自己身體維他命D是否足夠，及是否需要使用補充劑，通常血液中維生素D濃度必須最好介於30～40ng/ml之間，不過除非是有骨質疏鬆，或是負責轉化維生素D的肝臟和腎臟功能不佳等情形，一般民眾透過日曬或飲食補充即可。

●做好5件事 預防大腸癌找上身

想要有效預防大腸癌，柳朋馳指出，最好現在就開始改變生活型態與飲食，避開風險因子：

1.少吃紅肉、加工肉類

2.多攝取高纖蔬果或全穀類，避免便秘

3.保持健康體重，避免肥胖

4.避免久坐、多運動

5.不抽菸