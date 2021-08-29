全球航運供需瓶頸未解，疫苗短缺致使新冠疫情仍不見一絲曙光，全球供應鏈失序的情況下，亞洲到歐洲航線運價持續飆升，歐洲的中小企業叫苦連天，本就高昂的成本，再受到日益漸漲的航運運價擠壓，導致這些中小企業比起大企業，和航運公司的議價話語權則要小上許多。

國際航運自去年疫情爆發後，不僅供不應求的惡劣情形加劇，塞港事件也不斷上升，在許多因素的發酵下，航運運費屢創新高，日前大陸寧波舟山港因有碼頭工人染疫，暫停梅山碼頭運作，然儘管如今恢復營運，由於先前已導致貨物嚴重堵塞，沉積的貨物仍需幾周的時間來消化，換言之，該港口對航運供應鏈的影響在短期內仍然持續發酵。

美國財經媒體報導，根據德魯裡航運公司（Drewry Shipping）數據顯示，從上海至荷蘭鹿特丹每40呎櫃的運價上升至13787美元，較5年前飆升了近10倍；5年前的平均價格約落在1670美元左右。

Drewry執行董事達瑪斯（Philip Damas）表示，如今運價漲勢不停歇，高昂的運價成本約佔服裝、玩具等1箱貨物的3%，達幾年前約10倍，而若是向家具、家用電器這種體積大且低利潤的產品而言，占比將會再高上許多。

SME United企業政策總監Luc Hendrickx指出，這對中小型企業吸收運價成本而言，無非是一個嚴峻的挑戰，這也導致他們在和航運公司的議價話語權，不如大公司般那麼有份量，「歐洲的小企業都處次要的角色」。

居高不下的運價讓許多企業面臨不少壓力，整體供應鏈變得越來越緩慢，外加美國購物旺季「黑色星期五」將至，玩具、服飾等需求將隨之攀升，然供需瓶頸延燒，業者紛紛擔憂這將導致旺季面臨無貨可賣的窘境，屆時消費者恐將面臨更高的價位或是更少的選擇。