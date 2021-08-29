存股族除了青睞金融股之外，中華電信和台灣50（0050）也是穩健投資的好標的，但有網友發問這兩檔該怎麼選？法人分析，中華電信畢竟是單一個股，處於成熟產業，較缺乏股價成長動能，而0050則是挑選50家一流公司，股價爆發力可期，睡覺也能幫你賺錢，投資人只要關心大盤指數，不必看財報，就可股息、價差兩頭賺，中長期存股來看，0050確實打敗中華電信。

法人指出，中華電信是國內電信業龍頭，電信行業是民生必需，營運穩健，配息水準也相對固定，不管是景氣變化還是新冠肺炎疫情爆發，股價受到影響相對較小，但中華電信畢竟是單一個股，處於成熟產業，缺乏股價成長動能。

相較之下，0050有三大優勢，一是、0050成分股包含台灣市值前50大企業，走勢跟台股有90%以上正相關性；二是、50支成分股產業分布於科技、傳產、金融等，達到持股分散效果；三是、0050由指數公司定期檢視，汰弱留強，台灣企業多以外銷為主，在全球景氣成長時，0050股價爆發力可期，資本利得表現優於中華電信，長期下來的總報酬率也較佳。

從分析數據來看，隨著股價墊高，近5年中華電信現金殖利率平均約4%左右，而0050平均超過3%。而若是比較總報酬率，近5年0050含息總報酬率超過100%，中華電信含息總報酬率不到2成。

值得一提的是，中華電信周五（27日）股價收在110元幾乎跟5年前差不多，而0050目前股價138.15元，比5年前高出一倍，顯見存股0050，讓投資人股息、價差兩頭賺，在台股震盪期間，逢低承接0050，利用股價波動反而能帶來波段操作的空間。

※免責聲明：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。