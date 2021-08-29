《中國好聲音》以多元化賽制設計，及重量級導師坐鎮，成為歷久不衰的經典節目，《2020中國好聲音》近期在中天綜合台播出，這一季在學員的晉級方式上，也有前所未有的突破，會開放現場觀眾參與投票，一同決定學員去留！因此，每位學員在晉級賽時，要同時面對三方給分的壓力，包括在座導師、評審團及現場觀眾，任一方的給分高低都可能產生意料之外的「反轉」，這樣的賽制，難以得知誰會是本季冠軍，又或者哪位黑馬學員會異軍突起，所以預測本季冠軍學員是誰便成了「全民運動」！

《2020中國好聲音》的導師陣容，除了是歷代最年輕的組合外，還各個唱作俱佳！因此有不少學員都是為了能近距離見到偶像而報名參賽，其中富有磁性的嗓音，深受導師謝霆鋒喜愛的學員王天陽，也分享自己與偶像的小故事：「這個老師出第一張專輯時，我就很喜歡聽他的歌，後來去了他在北京的演唱會，我當時還是學生沒多少錢，所以買了一個不是很靠前的位子。」在害羞的告白中，謝霆鋒和李宇春紛紛猜測王天揚口中的偶像應該是指李健，這也讓李榮浩跳出來發聲：「他一直在跟健哥表白，我覺得這不好吧，搞得謝霆鋒老師多尷尬。」

《2020中國好聲音》的導師(左起)謝霆鋒、李健。(圖／中天綜合台提供)

但最後王天陽的答案，卻讓「劇情」大反轉，因為他的偶像其實是李榮浩！這不僅讓李榮浩雞皮疙瘩掉滿地，還讓他滿臉困惑地對著看好戲的李健提問：「怎麼知道他說的不是你？」而李健則給出了爆笑解答：「我多年前開演唱會時是免費的，而且人還很少，（座位）基本都是很近的，所以榮浩還是年輕啊！」李榮浩很受學員喜愛，主要是他會把學員當作偶像來訓練，並且為每位學員塑造出獨特形象，這也是李榮浩戰隊的學員每每出場，都能讓全場驚豔的原因。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間8點《2020中國好聲音》。