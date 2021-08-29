高端疫苗於本週23日開打，不少民眾反映，接種完後食慾大增。對此，家庭醫學專科醫師王姿允表示，其實不只高端疫苗，許多在施打AZ、莫德納疫苗後也出現「巨大飢餓感」，她認為2原因是關鍵。

王姿允28日在臉書分享，針對接種後產生的飢餓感，不少台大感染科跟重症科醫師認為是「心理壓力放鬆所致胃口大開」。她則認為跟兩原因有關，其一是「對疫苗的免疫反應使熱量跟營養素需求大增」，雖T細胞誘發抗體產生保護力約要2-3週的時間，但疫苗的佐劑對身體來說畢竟是外來物，「嗜中性細胞或巨噬細胞會警鈴大作，對這些剛注入人體的異物，產生細胞激素的一連串反應，包括發燒、疲勞和肌肉疼痛。」

王姿允解釋，由於這些先天性免疫，會增加反應期間對熱量、巨量營養素（蛋白質）和微量營養素的需求，加上發燒期間的基礎代謝會提升，「營養素對免疫細胞的增殖跟分化至關重要，所以會更容易感到飢餓。」

另一個原因則是「需水量增加」導致，王姿允說，疫苗引起的免疫反應會造成體溫的上升，連帶水份容易散失，由於飢餓和口渴的生理狀態相近，且食慾跟渴慾中樞在大腦區域都是在同個位置，很多人便會把「缺水」的訊號，誤認為「飢餓」，進食的行為可能是想要「從食物中獲取水份」。王姿允建議，可以在喝完500cc左右的水之後，再看看食慾是否有下降的感覺。

王姿允指出，蛋白質營養不良也會影響免疫系統的正常發揮，要獲得最佳免疫結果，「營養」是關鍵。因此，打完疫苗後的飢餓感實屬對疫苗佐劑成分的「正常免疫反應後的現象」，並非不良反應，只要多喝水、多補充優良的蛋白質跟纖維、補充微量營養素，其實不用去擔心疫苗帶來的短暫飢餓感，還有助於接下來的抗體生成。