9月即將開學，BNT疫苗將優先施打12-18歲的學生族群。衛福部長陳時中說，在家長簽署同意書後造冊施打，會以班級分批施打，教育部也會於施打當日及隔日安排疫苗假。防疫學會理事長王任賢對此建議，學生接種BNT，最好是在校園，這是最簡單的，幹嘛還叫他們上網去預約。

王任賢28日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，學生這個族群接種BNT，最好是在校園，還叫他們上網去COVID-19公費疫苗預約平台預約，幹什麼？若以後嬰兒接種，要不要也嬰兒去上網登記，幹嘛講這種話。

針對疫苗的施打，王任賢指出，這種職業別的，就從職業別去做，這是最標準的。因為我們國家接種的設計，就一直倚靠醫療單位，而到學校去施打疫苗，是最簡單的，高中以下是義務教育，一個人都跑不掉，如此一來，這個年齡層，疫苗就施打完了。

首批BNT疫苗將有195萬劑，會優先保留給125萬名12歲至17歲學生施打。12萬名小學生會用通知單方式請他們去衛生所及指定院所施打。指揮中心表示，總共1500萬劑BNT疫苗，會逐月抵台，只是施打順序會晚一些。中央疫情指揮中心也提醒，根據國外研究統計，青少年接種BNT疫苗，容易出現頭暈、噁心、頭痛、發燒等4大常見副作用，年輕族群發燒比例約1到2成左右。