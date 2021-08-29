空姐薪資優渥，但需要負擔的責任與心理壓力都比一般人大許多，儘管如此還是有不少女孩把空姐視作夢想。一名網友表示，自己朋友跟女友交往5年，對方卻在考上空姐沒多久後就提分手，原因曝光後不少人都直言「很正常」。

一名網友在PTT八卦版PO文表示，自己有個好朋友，跟女友交往5年了，沒想到對方成功錄取空姐後，飛了幾趟就提出分手，原因是「生活模式差太多」，讓他朋友非常沮喪，他也不知道如何安慰。

鄉民看到後紛紛留言：「很正常啊」、「這就是所謂的騎驢找馬」、「當空姐很容易認識條件好又有錢的」、「生活模式差太多(X)，新男友有錢太多(O)」、「很多機師更帥更有錢，換作是你也會分啦」、「至少很誠實，不是背著你偷吃」、「經濟條件本來就是擇偶選項之一，怪你自己吧」、「先說你朋友就是你吧」。

還有人加碼爆料，表示自己有朋友當空姐，那一期總共錄取22個仁，每個人進公司前都有男友，到後來全部分手，沒有一對保持住的。