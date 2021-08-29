蕭敬騰（老蕭）近來推出新歌〈已讀不回94我〉，向來很寵粉的他，27日晚間無預警在微博直播上驚喜現身與大家聊聊天，直播一開播，立馬狂吸120萬粉絲在線看，頭戴可愛頭套的老蕭，還幽默扮鬼臉、把眼睛拉成瞇瞇眼，網友們都大呼可愛，但老蕭最在意的是，他在進入直播前，不小心開到了瘦下巴模式，現在無法更改回正常模式了，所以老蕭一直不斷的提醒大家，他的下巴是比現在寬的，請網友自行想像。

老蕭還在直播中，自爆他正要去拍另一首新歌的ＭＶ，並跟大家保證，「明天拍的ＭＶ會比〈已讀不回94我〉更讓大家驚豔8000倍」，並請大家可以好好期待這次的專輯，這次的專輯，是老蕭個人有史以來最喜歡的專輯，另外也特別表示，這張專輯也是完全依照自己內心真正的想法所做出來的，希望他最愛的專輯，也會是大家最愛的。

對於網友提出一連串〈已讀不回94我〉歌詞的疑問，關於「543」「毛很多」的意思？老蕭現場解說，直播間立馬變成說文解字的小學堂，老蕭解釋，毛很多的意思就是每個人身上都有毛，你不可以因為自己把毛往這個方向梳，就限制別人不可以把毛往另一個方向梳，逗趣的解說，笑翻線上的網友，另外「543」的解說，老蕭引用閩南語的方式說明，網友直呼除了說文解字，還加入了語言課，有趣生動的解說。