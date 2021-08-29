劉昊今年21歲，從伯克利音樂學院畢業，自去年返台後歷經一年籌備，將發行個人首張創作專輯《自定義 Anti-Label》，邀請伯克利「同窗」 王敏淳（Chanel）共同演繹新歌〈再見不再見〉，劉昊直誇王敏淳私下很重義氣。

他表示當時他們都在波士頓念書，他因為要搬家，為了要省錢原因，央求了幾位好友幫忙一起搬，「我記得原本住的老公寓沒有電梯，Chanel這樣瘦小的女生還陪我一起從四樓把沙發搬下來，現在回想起來真著很不好意思。」

而這個「搬家情緣」還衍生出王敏淳的媽媽李翊君陪搬家的「案外案」，劉昊笑說：「翊君阿姨當時剛好來美國探往Chanel，想說順道來關心我搬家，結果我們在搬沙發時，翊君阿姨還在樓下幫我顧貴重物品。」他回憶起這段往事都覺得很不應該，「怎會請一個大前輩幫忙這些小事，而且還叫他寶貝女兒搬重物，我都覺得如果檢場叔叔當時如果知道，應該會想把我給斬了。」