現代人日常生活多仰賴塑膠製品，塑膠微粒已成健康隱憂，恐對身體造成各項負面影響。值得注意的是，塑膠微粒並非不用塑膠物品就能完全避免，喝水也有可能喝下肚。重症醫學黃軒醫師指出各項途徑，並建議可透過幾項方式來避免或代謝，防止危害健康。

●塑膠微粒無所不在，透過飲食、呼吸進入人體

黃軒醫師指出，塑膠微粒廣泛存在於日常生活當中，如包裝材料、手提塑膠袋、地毯、人造塗料等，甚至是食鹽、茶包等都有可能存在。且塑膠微粒並非不用塑膠製品就能避免，其也存在於水循環當中，日常生活中的飲用水，越來越容易發現塑膠微粒，幾乎無所不在。透過飲食、呼吸無聲無息的進入身體當中。

(圖/今健康提供)

●塑膠微粒危害健康，淋巴、循環、大腦皆難逃！

當塑膠微粒進入人體，較大顆的可藉由糞便、尿液等方式代謝排出體外，但顆粒較小的就容易穿過肺部、被腸道吸收，且越小吸收率越高，而小於10μm的塑膠微粒更可能從腸道進入淋巴、循環系統等，更小的甚至可能進入大腦。

塑膠微粒對人體的影響，將可能引起各種身體反應，例如氧化應激、細胞因子分泌增加、細胞損傷、炎症、免疫反應，甚至DNA損傷和神經毒性等，且塑膠微粒也帶有化學物質，存在毒性的風險。

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●避免塑膠微粒傷身，醫教３招有助防範！

防止塑膠微粒傷身，同時日常生活還是要過，黃軒醫師建議可以從降低風險、身體代謝、平衡傷害三點著手防範。

像是前述所提到飲用水，其實就是塑膠微粒主要且能避免進入人體的途徑，因此建議飲用水可多以家用水為主，盡量避免飲用瓶裝水。因為家裡的飲用水多會經過良好的過濾，機率減少許多，而若還是不放心可再加強過濾，現在各種飲水機過濾機能都相當良好，有助降低喝下塑膠微粒的風險。

塑膠微粒雖然可以進入人體，且較小的可能滲透到身體各處，但不代表無法代謝出去。

因此多喝水、多吃含有膳食纖維的蔬菜、水果、益生菌等，就是相當好的代謝方式。而要透過這些方式排出塑膠微粒，這也代表著身體機能要健康，肝臟、腎臟、腸道等器官、血液循環都需要處於正常良好的狀態，如此才更有助進行良好的新陳代謝。

(圖/今健康提供)

黃軒醫師指出，身體維持良好的新陳代謝就有機會將較小的塑膠微粒排出，透過排便、排尿、排汗的方式代謝排出出體外。

黃軒醫師也建議，若要身體代謝良好，平常的生活就要維持健康的狀態，例如良好作息、水份充足、營養均衡、適度運動等，如此更有助於身體代謝機制維持正常運作。除此之外，身體機能維持在良好的水平之上，也更有助於平衡塑膠微粒對身體帶來的健康危害。