網路傳言「乳房X光攝影可能會增加乳癌或甲狀腺癌的罹癌風險」，這是真的嗎？阮綜合醫院乳房外科劉宗瑀醫師表示，乳房X光攝影所接觸到的放射線劑量低，單次僅約0.7毫西弗，屬於相當安全的癌症篩檢方式，且若能定期每兩年接受檢查一次可及早發現乳癌病灶，及早治療即可有效大幅降低乳癌的死亡風險。

乳房X光攝影是乳癌篩檢工具之一，可用以偵側乳房組織中是否存在鈣化點或微小腫瘤，若能早期發現異狀、早期治療，將能大幅降低乳癌死亡風險！然而，不少人會擔心乳房受到X光照射，是否可能增加組織癌變的風險呢？

根據行政院原子能委員會資料指出，單次乳房X光攝影檢查所接受到的放射量僅約0.7毫西弗劑量，仍遠低於每人每年接受天然背景輻射劑量的1.62毫西弗；此外，美國保健物理學會亦指出，每年人體接受低於50毫西弗劑量的輻射並無明顯的致癌效應，因此民眾可無須過度擔憂。

劉宗瑀醫師表示，相較於乳房超音波，乳房X光攝影可以觀察到乳腺結構是否對稱、是否具有異常的鈣化點，尤其針對摸不到、無症狀的微小異常組織更適合以乳房X光攝影以早期發現病灶。

根據世界衛生組織資料指出，透過乳房X光攝影，可降低2至3成的乳癌死亡率；國民健康署也提出台灣研究證實，乳房X光攝影檢查可有效發現早期乳癌病灶，且大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%晚期乳癌發生率。

劉宗瑀醫師叮嚀，許多乳癌患者會擔心罹癌就必須切除乳房，但其實乳癌早期治療選擇多元，早期治療可望透過放射治療或局部手術以保留乳房的完整性，但實際治療方式仍須經由醫師評估處置，建議患者可主動與醫師討論治療預期與擔憂，積極接受治療才是重拾健康的良方。