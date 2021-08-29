紐約洋基29日再對上運動家，持續挑戰連勝紀錄，兩軍在第3局發生一次雙殺守備爭議，導致運動家總教練馬文(Bob Melvin)被主審驅逐出場。然而失去主帥的運動家球員奮勇作戰，終場以3-2險勝洋基，中斷自家6連敗，同時讓洋基止步在13連勝。

The umpires now called Starling Marte out at 3rd on this play. Replay showed he was safe. Umpires said the call stands and Bob Melvin has been ejected. This is a disaster. #LunchBreakYanks pic.twitter.com/6FrOQrmrXc — Lunch Break Baseball (@LunchBreakBB) August 28 2021

此戰2局下，運動家以長打、保送、安打先馳得點，洋基先發投手柯提斯(Nestor Cortes Jr.)此時竟出現投手犯規，在兩人出局時白白送回三壘跑者。

3局下發生爭議雙殺，運動家高梅茲(Yan Gomes)打成內野平飛球被洋基二壘手接殺，順手再傳三壘封殺跑者馬泰(Starling Marte)，三壘審宣判出局。運動家立即提出挑戰，從重播來看，洋基三壘手歐多爾(Rougned Odor)接球後飛撲沒有碰到壘包，但主審維持原判，還把運動家總教練馬文趕出場。

馬泰是藉著盜壘攻上三壘的，當時從影像來看他應該是被毆多爾觸殺出局，但三壘審誤判讓他盜壘成功，接下來這次雙殺誤判算是補償了洋基，只能說今天三壘的判決是一團糟。

直到9局上，洋基才由賈吉(Aaron Judge)兩分炮打破鴨蛋，但是運動家4局下已經有查普曼(Matt Chapman)陽春炮拿下第3分，終場洋基就以1分飲恨。

連勝中斷的洋基也不是毫無所獲，至少他們找回了信心與士氣，特別是「法官」賈吉手感火燙，近7戰的打擊率高達0.464，此戰繳出3安猛打賞（全隊僅5安），個人本季全壘打也推進到29轟。