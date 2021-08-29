本周降雨多來自午後雷陣雨，氣象專家吳德榮表示，明天至周三山區及少部分鄰近平地午後局部雷陣雨機率略增，周四至周六水氣增多，午後對流增強，雨勢擴展至平地，注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，歐洲最新模式模擬顯示，今天至周三(9月1日)，太平洋高壓影響，除恆春半島偶有局部短暫雨的機率，全台晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，高溫約36、37度左右，小心中暑。今天竹苗以南山區午後有小範圍局部短暫雷陣雨的機率，明天至周三(30日至9月1日)，各山區及少部分鄰近平地午後局部雷陣雨的機率略增。

吳德榮說，周四至周六(2至4日)太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強、在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等發生。

氣象局也表示，明天至周六(30日至9月4日)全台大多為多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；明天(30日)台東及恆春半島有較大雨勢的機率，午後雷陣雨範圍稍擴大，西半部及各地山區有熱對流發展，有局部較大雨勢。