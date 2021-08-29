近日大陸演藝圈相當不平靜，繼鄭爽、吳亦凡、張哲瀚遭到封殺後，趙薇也一夕被消失，過去的作品全遭各大影音下架，甚至搜尋她的名字都查無此人，據悉政府大動作出手清理演藝圈，她也遭列入「劣跡藝人名單」，不過她至今仍神隱，未出面回應，但《人民日報》發文批評她「到了演藝之路的『終點線』」，現連《央視》也發聲，演藝事業岌岌可危。

《央視》28日在微博發表熱評文章，以「娛樂圈應該什麼樣」為題，直言「觀衆需要優質作品，而非八卦與緋聞」，點出藝人需靠自己認真呈現的作品說話，而不是靠著八卦、炒作話題來產生流量。

《央視》發文宣示整肅演藝圈風氣的決心。(圖／翻攝自微博)

「觀眾需要優質藝人」，認為藝人應該遵守職業道德規範，因此要導正娛樂圈的生態，必須「先除掉那些不守藝德的亂草」，強調演藝圈需要法律約束、大眾的監督，「對失德藝人零容忍，對整頓亂象動真格，才是對娛樂圈的真保護，才是對觀衆的真尊重！」直接宣示整肅風氣的決心。

身為大陸一線女星的趙薇，竟一夕之間成劣跡藝人，原因眾說紛紜，有說她因旗下藝人張哲瀚在靖國神社拍照被牽連，加上過去穿日本軍旗的照片被翻出，遭指辱華，但也有說她曾以空殼公司收購上市公司，被質疑擾亂股市和官商勾結、和阿里巴巴CEO馬雲關係緊密等。

而大陸官媒「人民日報」27日也發表多篇文章，表明藝人若是觸碰道德法律紅線，演藝之路就走到「終點線」，文章發表後，網友認為這無疑是寫給趙薇看，形同宣告她27年演藝路就此斷送。