「停紅燈順便做個健康操？」一名男網友目擊，一名女外送員在等紅綠燈時，跳下機車大跳健康操，令後面的騎士及駕駛看傻了眼，影片在網路曝光，也引發網友歪樓「把握時間健身，難怪身材那麼好」；不過也有人認為「若是將故事主角換成中年大叔，結局就會改變了」。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆料公社二社》分享一段31秒短片，一名穿著熱褲的女外送員，完全不在意旁人眼光，在停等紅綠燈時，跳下機車大跳健康伸展操，只見她彎下腰揮動手臂、左右扭腰擺臀、向上伸展之外，兩手臂還不斷在空中畫圈，跳起瘦蝴蝶袖運動，逗趣的畫面令原PO忍不住笑道「停紅燈順便做個健康操？」

影片曝光後，引發不少網友留言，「這才叫時間管理大師」、「持之以恆的運動...才能保持好身材」、「把握時間健身，難怪身材那麼好」、「整個待轉區都是伸展台的概念」、「騎車騎太久，伸展一下筋骨，合情合理」、「這勇氣十足耶」、「台灣開車最美的風景」、「這個腿好美」。

另外也有不少網友表示，「身材看來不錯啊」、「跪求正面」、「換是中年大叔，故事是不是就不一樣了」、「換成阿姨就不一樣了」。