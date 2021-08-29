一輛自小客車今天（29日）清晨5時行經蘇花公路119.6公里處時，車輛在行駛過程忽然失去動力，隨即冒煙並起火燃燒，宜蘭縣消防局派遣救災人車前往現場搶救，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。

宜蘭縣消防局表示，該輛自小客車失去動力時，駕駛下車察看，但不久車輛就冒煙、起火，消防局派遣南澳、觀音分隊前往，南澳分隊在5時15分抵達，5時26分撲滅，火燒車原因尚待釐清。消防局提醒，用路人開車上路前務必檢查車輛油、電、水，以維行車安全。