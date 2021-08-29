蘇花公路南澳段清晨火燒車 轎車遭烈焰燒毀 08:302021/08/29 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛自小客車今天清晨行經蘇花公路時，車輛忽然冒煙起火，所幸無人員傷亡。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛自小客車今天（29日）清晨5時行經蘇花公路119.6公里處時，車輛在行駛過程忽然失去動力，隨即冒煙並起火燃燒，宜蘭縣消防局派遣救災人車前往現場搶救，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。 宜蘭縣消防局表示，該輛自小客車失去動力時，駕駛下車察看，但不久車輛就冒煙、起火，消防局派遣南澳、觀音分隊前往，南澳分隊在5時15分抵達，5時26分撲滅，火燒車原因尚待釐清。消防局提醒，用路人開車上路前務必檢查車輛油、電、水，以維行車安全。 北海岸新地標 金山停車場月底完工 中秋返鄉專車 9月1日開放訂票 #5時 #車輛 #蘇花公路 #火燒車 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 27登山客受困北插天山 11小時後獲救 04:102021/08/29 焦點要聞 暑假最後周末 屏東湧進3萬車流 04:102021/08/29 地方新聞 出遊返家車輛拋錨路中 壯警獨自協助排除 16:492021/08/28 社會 新店警加強稽查 連2周攜手環保局掃蕩噪音車 16:282021/08/28 社會 關懷兒童 桃園圖書館「行動玩具車」上路 19:542021/08/28 寶島 桃園無臉男 嫌稱死者暴斃才焚屍 04:102021/08/29 社會新聞 快狗打車遞交赴港上市申請 集資上看5億美元 12:352021/08/28 財經 大陸前財長金人慶火災喪生 04:102021/08/29 焦點新聞 27歲男酒後狂飆電動機車 自撞人行道騰空10餘公尺慘死 07:312021/08/29 社會 遭野馬男撞飛 女騎士搶救多日不治 04:102021/08/28 地方新聞 車用顯示器蓋上功夫 3D曲面玻璃打天下 04:102021/08/29 產業．科技 社會熱門新聞 丈夫偷吃親姐閨蜜被抓包 厚臉嗆正宮：妳性冷感造成 - 社會 夫私藏前女友性愛片自慰 妻暴怒網路公審無罪理由曝光 - 社會 新莊女打高端4天後死亡 相驗結果曝光 家屬心碎不解剖 - 社會 當三寶遇到三寶 騎士紅燈右轉直撞逆向車 網看傻：真速配 - 社會 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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