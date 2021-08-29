一名家住彰化的年輕人妻，發現丈夫電腦中私藏與前女友兩人交往時拍下的性愛影片，甚至趁她不注意時觀看，並在房間中邊看邊自慰，暴怒下在臉書社團《爆廢公社》貼文，標題「翻出與X小姐的性愛影片打手槍？」網路公審老公，而遭到丈夫控告誹謗，一審妻子遭判拘役40日，但二審及三審法官卻認為，妻子僅為表達委屈，尋求安慰，將心中不滿所為之文字發洩，男認為被有誹謗之主觀犯意，因此翻盤判決無罪。

根據判決書記載，該名人妻，於民國109 年9 月7 日起，在臉書私密社團爆廢公社發布標記丈夫臉書帳號之貼文，內容為「請問我的老公，你到現在都還不刪除跟前女友的性愛影片是什麼意思」，又到丈夫臉書上留言「請問我的老公到現在都不刪除跟前女友的性愛影片是什麼意思？」、「請問我的老公為什麼到現在都還沒有刪除跟前女友的性愛影片？Google相簿滿滿的前女友，還有隨身碟也放滿著前女友的照片，是否還在留戀前女友勒？你怎麼不敢跟你的朋友說你在2018過年的時候翻出與前女友的性愛影片打手槍？

丈夫事後遭到網路公審，怒告妻子誹謗，在一審時，妻子遭到判決拘役40天。但上訴到二審，二審法官認為，妻子因一時情緒難平而貼文，雖傷及丈夫主觀上之情感，但客觀上並未影響丈夫之人格評價，只是將心中不滿所為之文字發洩，難以認定妻子有誹謗主觀犯意。

但檢察官不服上訴認為，妻子被告將丈夫生活私密領域中最為隱私的性領域，在網路上使上百人、上萬人瞬間得知，並用以指責告訴人精神出軌，透過網路公審方式，讓告訴人人性尊嚴遭到嚴重貶抑，屬於網路性霸凌的一種。且妻子也知道一旦公開，成千上百上萬的網友，知道丈夫在婚姻關係存續中還把前女友的性愛影片拿出來自慰用，鐵定會造成告訴人負面評價。

檢察官認為，妻子僅因一時氣憤，即把屬於配偶間應持續互相溝通、理解以維繫感情之領域，透過網路公審，以此牽涉個人性自主權的私密事項，直接性霸凌丈夫。

三審法官認定，當事者兩人為夫妻，綜觀雙方關係與衝突、背景情境、年齡身分，客觀情狀、所受刺激、動機暨前後語意，可見妻子因對丈夫有所不滿，而貼文表達其不認同之情緒，其質疑方式與用語雖然使丈夫感到不悅或難為情，但尚不足以對丈夫之人格評價於客觀上造成不當詆毀，且妻子做法並非以損害丈夫名譽之人性尊嚴為唯一目的，難以認定具有誹謗等妨害名譽之犯意，因此判決無罪。