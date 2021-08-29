皇家裴瑞茲擊出個人本季第37轟。（MLB臉書）

美聯全壘打王出現新的競爭者，皇家明星捕手裴瑞茲(Salvador Perez)最近卯起來6戰擊出5轟，連續4場繳出全壘打，轉眼間已經追到37轟。裴瑞茲不僅在29日超車了藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero)的36轟，甚至還有機會追趕大谷翔平的41轟。

天使隊大谷翔平在明星賽前累積33轟，追平外籍球員的紀錄，裴瑞茲當時僅有21轟，幾乎看不到追趕的希望。裴瑞茲也參加了今年全壘打大賽，首輪就遇到衛冕者阿隆索(Pete Alonso)，阿隆索怪物般的火力在首輪輕鬆打爆裴瑞茲。

不過明星賽後裴瑞茲像是吃了大力丸，1個半月的時間從21轟衝到37轟，也就是明星賽後打了16轟，相當於大谷的兩倍速度。

29日對戰水手，裴瑞茲5局上逮住第一顆變速球出棒轟成兩分炮，助隊以4-2獲勝。57勝70敗的皇家在美聯中區和外卡排行榜幾乎沒得救了，裴瑞茲可以大展拳腳追逐個人成績，他生涯最猛紀錄原先是單季27轟、80打點，他今年已經打到37轟、92打點，接近MVP等級的數據。

美聯全壘打王追逐戰自此成為大谷翔平、裴瑞茲、小葛瑞洛的三方威脅戰，同時他們3人也沒有放慢腳步的餘裕，後頭還有運動家猛將歐森(Matt Olson)、藍鳥西曼(MarcusSemien)的32轟，也算是一波連轟就能拉近距離的程度，另有美聯5人暫時並列30轟。