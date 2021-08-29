台中市豐原慈濟宮28日舉辦國中小獎學金頒獎活動，共計782名學子受獎。（陳淑娥攝）

台中市豐原慈濟宮28日舉辦國中小獎學金頒獎活動，別出心裁由慈濟宮小狀元及三太子神偶現身發送護身符、喜糖及文昌筆，主委陳誌鋒並頒發獎學金以資鼓勵，共計782名學子受獎，期盼在媽祖加持下，祝福莘莘學子都能奮發向上。

豐原慈濟宮媽祖慈善基金會董事長、慈濟宮管委會主委陳誌鋒表示，今年度豐原區國中小達782位優良學生受獎，每年度皆會頒發獎學金鼓勵學子，希望學生對於課業上的進步或品行上良性發展，能產生同儕間互相學習鼓勵的漣漪效應。

慈濟宮慈明團小狀元及三太子神偶神祕出場，為得獎學生代表發送護身符、喜糖及文昌筆，期盼在媽祖加持下，祝福莘莘學子奮發向上；翁子國小學生代表蔡錦萱則朗讀寫給媽祖娘娘一封信，感謝祂的鼓勵與獎賞。

豐東國中校長李建智指出，慈濟宮支援充實學校設備、急難救助學生以及頒發獎助學金等均不遺餘力，是社會中正向關懷的力量。瑞穗國小校長詹文成表示，優良學生頒獎非以學業成績為導向，鼓勵學子五育均衡發展，相信能促進各年級及各班學生之間共同學習成長，成為在媽祖加持下的最高榮譽。

豐原慈濟宮媽祖慈善會多年來頒發獎學金及獎助學金給豐原地區大專、高中(職)學子，鼓勵勤學奮發向上及支持逆境中堅忍不拔勇於求學之學子，今年度更增加國中小學生優良學生獎學金，擴大層面讓學子感受媽祖鼓勵加持，並以弘揚媽祖文化給予正向肯定，造就未來主人翁。