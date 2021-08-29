The Los Angeles Lakers are the frontrunners to sign Rajon Rondo after he clears waivers on Monday sources tell @TheAthletic @Stadium. Rondo was a key part of the Lakers‘ 2020 championship team. https://t.co/lT4jCtoCXw — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28 2021

正如先前預期，根本沒打算替灰熊打球的老牌控衛隆多，29日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，已跟灰熊達成買斷協議，等到度過48小時澄清期，就可成為完全自由球員，查拉尼亞也預告目前湖人是隆多最有可能加盟的球隊。

隆多先前突然被快艇交易到灰熊，就開始傳出他不想替灰熊效力的謠言，《ESPN》薪資專家馬克斯報導，隆多被交易到灰熊之後，甚至沒有接受球隊例行體檢，代表他不可能待在曼菲斯太久時間，如今遭到買斷釋出，也算滿足雙方意願。

身為湖人去年在奧蘭多隔離泡泡奪冠成員之一，隆多卻在去年夏天跳槽老鷹，上季季中跳槽快艇，卻在快艇嚴重水土不服，沒多久就跌出正常輪替之外，甚至又傳出跟快艇教練團不合謠言，看來就算他都35歲了，他的個性依舊是很難搞。

之前曾傳出謠言，只要灰熊買斷隆多合約，包含湖人、勇士、熱火、七六人等隊都有興趣招募他，如今仍以湖人機會較大，畢竟湖人在下個球季打算用老將陣容爭冠，多了一個隆多也沒差，接下來就看是否會有其他球隊突然殺出搶走隆多了。