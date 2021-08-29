中央流行疫情指揮中心昨公布，第7輪公費疫苗以AZ為主，今天上午10點開放29歲以上民眾，以及18歲以上有重大罕見疾病的第九類患者預約，預約將於31日中午12時截止，初估符合資格的有100萬人，第7輪施打時間為9月3至10日。另第7輪符合施打資格民眾若欲選輝瑞／BNT可於8月31日下午4時加選。

指揮中心表示，第7輪公費疫苗提供接種AZ，資格為7月19日前已完成意願登記，且尚未接種新冠疫苗的29歲以上（含）民眾；以及滿18歲以上第九類對象，包括易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，總計符合資格者有100萬人。

第七輪公費疫苗施打時程、資格。（圖／指揮中心提供）

根據疾管署網站資料，施打AZ後可能產生接種部位疼痛、紅腫，通常數天內就會消失，可適度冰敷，但切勿搓揉抓，若有發燒至38度以上，通常48小時可緩解。其他可能反應包括疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，但症狀會隨著年齡增加而減少。

指揮中心也表示，如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應，像是呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫，並告知曾接種過疫苗，以做為診斷的參考。

另外，指揮中心也提醒，接種後28天內，若出現10種症狀中任何一項，就要立即就醫並說明疫苗接種史，包括嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛、呼吸困難、下肢腫脹、疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青及紫斑等。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。