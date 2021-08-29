蔡政府政策轉彎，接受印有「復必泰」字樣的疫苗，指揮中心指揮官陳時中27日以「訂購西裝」比喻，強調冬天沒衣服，有件現成棉襖當然要穿。對此，國民黨智庫前副董事長連勝文直言，復必泰這三個字，就是民進黨「國王的新衣」，讓人民看清民進黨治國只注重意識形態和自身利益，不顧人民健康和安全。

連勝文27日在臉書發文表示，過去一年以來，民進黨對所有主張進口BNT 等歐美高效能疫苗者，包括我在內，皆無所不用其極的打壓、扣紅帽子，最荒謬的是當民間企業決定捐BNT疫苗後，整個綠營上下及其側翼、網軍、媒體走狗，就開始狂K猛酸，政府更是設下層層關卡，蠻橫阻擋民間的善行，甚至發動認知作戰，直接抹紅BNT疫苗，硬是鬼扯這疫苗是大陸生產之劣等疫苗。

等到買到BNT疫苗，連勝文批，之後民進黨政府基於意識形又開始對BNT的標籤有意見，拚命的拖延疫苗進口時程，說真的包括自己在內，絕大多數老百姓，實在不曉得「復必泰」這三個字到底有什麼了不起？難道這是一種「符咒」，只要一看到就會中蠱變成中共同路人嗎？

連勝文感嘆，結果現在很多人，包括即將開學的老師及年輕學生，連一劑疫苗都打不到，同時又有很多民眾在打了第一劑之後，不知何時才有第二劑，保護力開始下降，因此民進黨迫於無奈，只能接受印有復必泰這個「符咒」的德國BNT疫苗進口，還要搶功硬說這是政府的功績。

對於陳時中詭辯這是因為「冬天沒有衣服穿，還是要穿」，連勝文直言，其實復必泰這三個字，就是民進黨「國王的新衣」，讓多數台灣民眾都看清楚，民進黨治國不僅以意識形態為上，同時在意的是他們的權力及利益，根本不顧人民的生命及健康，以及台灣經濟所招受的嚴重損失，更不在乎多少台灣人生活因此受到衝擊，陷入困境。