網友大讚「一生懸命的演員」

27歲才進入演藝圈的吳慷仁，因為自覺入行較晚，督促自己無時無刻都非常努力，憑藉著他獨有的經歷及天分，以及一股無人能擋的拚勁，每次都以不同的樣貌及突破呈現給觀眾，成就一部部打動人心的戲劇作品，演技逐漸獲得認可，不僅讓他收獲金鐘視帝大獎，更成為網友心中無可撼動的神級演員。

今天《DailyView網路溫度計》小編整理了你不可不知、關於吳慷仁的5件事，更透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出吳慷仁出道以來在網路上擁有高討論度的前十大作品，一起來看看他為何如此有魅力吧！

視帝的內心世界！關於吳慷仁你必須了解的5件事

做過無數份工作

出生於高雄眷村的吳慷仁，從小父母離異，媽媽長期外出工作，基本上算是爺爺帶大的。國二就開始打工補貼家用，高中一畢業，連聯考都沒去就跑到台南工地做粗工，也做過水電箱焊接工、餐廳服務生、擺地攤、超市打工等，直到22歲就已經做過50份工作。後來上台北從事五年的bartender，讓他學習到責任和專業，也影響往後從事演員的態度。

吳慷仁曾在專訪時提到，認為當時很沒定性，卻也因為擁有這份人生經驗成為現在做演員的養分。接觸過各種形形色色的人，讓他看到更多面向來參透角色的內心，下定決心認真看待工作，即使檯面下別人看不到，也要仔細做好。

逐漸成熟的愛情觀

曾被稱為愛情發電機的吳慷仁和許多女星傳過緋聞，過去總被認為多情的他，在宣傳電影《非分熟女》時分享了戀愛觀：「我還滿像讀書時代的戀愛方法，很笨拙。也許我更了解自己，也更了解女性，但溝通和交往過程的磨合還停留在笨的階段。」曾坦承「 不懂珍惜因為習慣了一個人」。

拍完《我沒有談的那場戀愛》接受YouTuber「Alizabeth娘娘」專訪，吳慷仁分享對感情新的體會，年輕時比較膚淺，不了解知足的快樂，經過長時間、遇過一些人才體悟其實已經擁有很多，應該認真生活在當下，好好對待眼前愛你的人，感受對方的那份愛。

愛老車成癡的男子漢

愛老車成癡的吳慷仁喜歡收藏老爺車，工作空檔就會往修車廠跑。花很多時間親自跟著專業師傅把車從頭到尾、每個細節都拆下來、檢查、更換，好好整理一番。

吳慷仁選修車廠前都精挑細選，至少拜訪三次確認才放心把車送過來，同時也會把所有零件都查出原廠編號，找好再用透明盒子歸類收納，有些零件超難找也被他找到，對他來說這就是老車獨特、有魅力的地方，也是男人的浪漫。

為演好戲能夠「伸縮自如」

身為一位專業的演員，為戲調整體型是常有的事，但你看過像吳慷仁這樣瘋狂忽胖忽瘦、伸縮自如的嗎？

2015年拍攝電影《白蟻：慾望謎網》從70公斤減重成56公斤皮包骨、2016年底拍攝《麻醉風暴2》增重到85公斤。緊接著隔年一月開拍《極品絕配》減重12公斤，2019年拍攝《斯卡羅》又減重11公斤，隔年馬上為電影《我沒有談的那場戀愛》增重20公斤變得又白又胖，只能說，投入全身心詮釋角色真的相當敬業令人佩服！

什麼？原來他很怕魚

挑戰過無數角色、轉換自如的吳慷仁，最怕的竟然是魚？演出《狂徒》時，其中一幕是以海產店為背景，店內滿滿漁獲瞬間讓吳慷仁起雞皮疙瘩：「其實我平常也不吃魚，雖然很努力的撐過去了，但拍攝當下真的讓我覺得噁心。」他曾提到最反感的事情就是跟他說「魚很好吃」，當下還做出嘔吐的動作。

在《鄭元暢之不專業廚房》過年特輯中，許瑋甯知道他很討厭魚，故意把魚推到吳慷仁面前，讓他忍不住驚叫崩潰說不想錄了，可見真的打從心裡厭惡魚啊！

神演技品質保證！吳慷仁最受網友討論的5大作品

No.5 《狂徒》

吳慷仁在《狂徒》中首次體驗動作電影，飾演搶運鈔車的雨衣大盜，拍攝過程雖然辛苦，他仍認為是件相當痛快的事：「混亂、過癮、發洩！這是我演出的感想，《狂徒》其實傳遞出一種『宣洩』的情感，希望大家在看完電影後能有著舒服的感受。」

全片吳慷仁幾乎親身上陣，鮮少使用替身，隨手抄起身邊的物件就當成打鬥道具，場景非常精采，尤其最後他與林哲熹在生鮮冷凍工廠的打戲，彷彿用生命搏鬥的打戲讓兩人都吃足苦頭，猛烈完成痛感十足的壓軸。

No.4 《非分熟女》

看香港電影長大的吳慷仁，抱著「新人心態」接演港片《非分熟女》，和女主角蔡卓妍有大膽情慾戲。從知道有機會接演，到正式開拍一年多的時間，他狂學廣東話還特地找茶餐廳老闆順劇本。飾演廚師需要做翻炒的動作，即使可能只會出現幾秒，他還是特別到五金行買炒鍋，回家用紅豆、綠豆練習，將角色細節演活。

對於拍攝體驗，吳慷仁大讚香港演員都有自己一套獨特表演的樣貌，非常精準、有想法、有效率且不浪費時間，「讓整件事很流暢」覺得收獲良多。

No.3 《我們與惡的距離》

幫助罪犯辯護的法扶律師王赦，這個角色最重要的就是內心掙扎的處理與轉折。吳慷仁坦承，首次看完《與惡》劇本時不知道怎麼演：「對我來講，最難的不是詮釋，而是理解。」

理解角色背後的堅持心態，是吳慷仁必須付出的功課，王赦不支持死刑，與他自身立場有所衝突。在這樣的狀態下演出讓吳慷仁覺得很艱難。他坦言，至今還是不能「接受」人權律師的想法，但在詮釋完王赦之後已經能「理解」他們的堅持，或許這就是劇本所要傳達出的核心意義。

No.2 《我沒有談的那場戀愛》

吳慷仁看了徐譽庭編劇的《妹妹》後，主動私訊表示希望有機會合作。當初看完劇本，他還說「我最不怕苦」，結果經歷38天的拍攝，殺青後眼淚馬上奪眶而出：「沒想到會這麼苦！」

當金鐘視帝遇到徐譽庭這個「大魔王」也沒轍，為了讓他真正成為片中的魯蛇，嚴格的徐譽庭在拍戲現場一再用各種方法打擊吳慷仁，甚至要全劇組的人都不能和他說話，讓他產生挫敗感，拍攝時還天天被被罵，直到把演技「砍掉重練」才達標。

突破以往帥氣形象，吳慷仁演出一個軟爛花心的角色，帶給大家最大的驚奇，就是為了呈現劇中人的低潮，開拍前努力增胖到84公斤，連蹲下都很困難，還要努力奔跑自拍、練瑜珈，讓他咬緊牙關演出，也讓觀眾深刻感受演員為了角色下苦功的一面。

No.1 《斯卡羅》

公視史詩戲劇《斯卡羅》開播以來，劇中各族群角力鬥爭，大時代悲歌觸動人心，吳慷仁激瘦11公斤、曬得黝黑乾扁，拍戲期間在大眾面前亮相時讓大家都嚇了一大跳，回憶拍攝心情，他表示，每天的飢餓感都讓人感到深深的孤獨。

吳慷仁飾演的社寮頭人「水仔」在夾縫中求生存，不惜下跪學狗叫，近乎搖尾乞憐的卑微模樣震撼人心，讓網友直呼「還有什麼不能演的」。一場驚人的麻繩拉扯戲，吳慷仁瞬間被套繩差點吊死，全場雙方拉扯力道來真的，他滿臉驚懼、惶恐、求饒神情，令人看了揪心。

觀眾對於吳慷仁在劇中的台語「氣口」滿是讚嘆，事實上他的台語程度並不輪轉，開拍前特地向金枝演社劇團、人稱「二哥」的王榮裕請益，對方一字一句錄下發音教他，才打造出這個充滿靈魂的角色。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月26日至2021年08月25日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳慷仁影劇作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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