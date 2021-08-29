【愛傳媒李復甸專欄】菊苣（學名：Cichorium intybus），又稱苦苣、苦菜，是一種灌木叢生的多年生草本植物，長出藍色或薰衣草色的小花，原生於歐洲。比利時菊苣（witloof、witlof）1850年代比利時布魯塞爾植物園開發出，葉子白而綿軟，苦味較淡，是大家比較再生菜中看到的。

比利時黃吉康菜菊苣（chicory witloof）還是價錢不輕的高級生菜，搭配藍乳酪（Bleu dAuvergne）或羊乳酪（Chèvres），味道特別好。

歐洲在戰爭期間咖啡豆進口困難，找到了烘焙菊苣塊根的替代方法。菊苣經烘焙及磨碎後的根部，廣泛用作咖啡代用品起源於地中海，但現在全球，特別是美國南部的紐奧良地區，甚受歡迎。法國咖啡原本屬於深焙，混入烘焙菊苣塊根，別有風味，受到一定程度的偏好。

紐奧良一家有名的咖啡店 Café du Monde提供菊苣咖啡（Coffee and CHICORY）。其中成分，菊苣與咖啡是一比三。通常煮出濃黑咖啡，以一比一加上熱牛奶與相當多的糖，便是café au lait。法國謔稱黑白混血的孩子也叫café au lait，倒也沒有歧視的意味。

我有特別的吃法。將濃黑菊苣咖啡煮好，放在馬克杯中進冷凍庫，急凍至杯緣結出冰渣，杯子取出即刻放進相對份量的香草冰淇淋，略作攪拌。

咖啡會在冰淇淋上結出細碎的咖啡冰片。吃在嘴哩，香、甜、苦、冰涼、色彩悅人，再加上有時還嚼出碎冰的喀崩聲，這叫色、聲、香、味、觸，五根感受俱全啊！

作者為中國文化大學法律研究所教授

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