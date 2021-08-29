【愛傳媒蔡詩萍專欄】讀了作家教授廖玉蕙的大文，看她直言不諱的，批評了各地文化中心、圖書館、或公家單位邀約作者演講，卻不允許出版社趁便賣書的矛盾，的確心有戚戚焉！而且超級有戚戚焉！

身為寫作者，我相信很多人都有類似遭遇，「不可以！」是我們常吃的閉門羹！為什麼不可以呢？答案大概是，這屬於商業行為！於公部門，是不可以的，避免「圖利特定廠商」吧！或者，上焉者的說法是，會「影響到作者的形象吧！」但我要說「不會」！

我相信，廖教授應該也會說「不會啦，你嘛擔心太多了」！然而，官方這樣的顧慮，行之有年後，也似乎變成了成規、常態。但我們創作者，也常會接到民間企業，或民間團體的邀約演講，通常對方就很大方了，往往會說，可以請出版社擺攤子賣作者的書籍。

誠如廖教授說的，一旦作者在演講中打動了在場聽眾的心，演講結束後的簽書會，效果真的蠻驚人的！但，很可惜，一旦是被公立圖書館、文化中心等邀約，那就很抱歉了，「不可以呦！」、「不方便呢！」往往就是答案。

說真的，有時我望著數百位聽眾，兩手空空但希望我簽名時的失望面孔，其實，我心底更是淌血的失望啊！如果，如果現場有我的書，那多好啊！

此外，我必須再多強調一點，（廖教授是大學老師，大概不好意思講這點，但我是行走江湖的，演講費可是我的日常不穩定收入之一，所以我必須厚臉皮的點出來！）公家單位、公立圖書館、文化中心的演講費往往不高，還常常是按鐘點計費的！

因此，如果能夠打破常規，讓出版社配合講者賣書，那作者真的是可以不在乎演講費的！而出版社呢？又可以搭作者的便車，利用演講場地，最靠近讀者的場所，把作者的心血、出版社的用心，一次推銷出去！

在我看，這是作者，出版社，以及，邀請之公家單位，公家圖書館，三方皆大歡喜的「三贏局面」！實在不理解，何以要突成規，竟然數十年難以越雷池一步？！

我很怕聽到公家單位講什麼「怕圖利廠商」等等的推辭，現在文創風一陣陣，不嘛都是在圖利廠商嗎？文創產業，那個「產」字，容許我直白的講，不嘛就是「放一堆創意換大筆鈔票」的意思嗎？

我承認，如果放得太寬，或許真會出現阿里不達的「演講兼賣貨」的魚目混珠，然而，那不也是公家單位邀約演講，或提供場地時，應該承擔的責任嗎？

良莠不齊，魚目混珠，確實令人尷尬；但什麼都不準，則必然扼殺文創的銷售生機。可是，這絕不是兩難的困境，反而是讓公立圖書館，各地文化局，試著在推動文創產業的浪潮中，也學著如何去做判斷，做選擇，去蕪存菁！

文化，有它精緻，有它矜持的原則，這一點沒錯，但不等於「不跟商業掛在一起」，台灣，如果能讓作者寫一本書可以發點小財，如果可以讓出版社笑口常開，那不是很令人開心的事嗎！我不相信文化部，會不期待這個正向發展！

我愛看棒球，試舉一例，當棒球好手可以打職棒，可以去日本去美國賺更多薪水時，年輕好手豈不前仆後繼？同樣，作者寫書，可以演講賣書，書賣得越多，出版社更願意投入，年輕作家豈不是更願意加入寫作的事業呢！

廖玉蕙教授的「臉書一怒」，是不是能震醒長年以來，公家單位把「演講」與「商業」涇渭分明二分法的積習？！我不知道！但我很期待，出身媒體，很懂基層的李永得部長，能在他的任內，斷然改變這套公家文化！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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