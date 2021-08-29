【愛傳媒楊秉儒專欄】BNT疫苗即將運抵臺灣，於是防疫指揮中心於8月28日下午2點開放讓民眾於「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記與修改；我在今年7月份進行意願登記的時候，只單選「莫德納疫苗」，所以一下子就修改意願登記完成，現在是登記「莫德納」與「BNT」。

可是，從8月28日下午2點開始，陸續收到不少尚未接種第一劑疫苗的朋友們反映，「COVID-19公費疫苗預約平台」不讓他們修改意願登記的疫苗選項。

詢問比對之下，發現這些朋友都是符合這一輪可接種「本土高端疫苗」的資格，但是當初在意願登記的時候，選的是「AZ」與「莫德納」，之後也沒有修改意願登記納入「本土高端疫苗」的民眾。

現在是怎樣？想要強迫民眾打「本土高端疫苗」疫苗，而且還要替之後第七輪預定供應的「AZ」疫苗鋪路嗎？民進黨政府準備這樣玩弄沒有疫苗可打，苦等BNT疫苗的人民們玩到什麼時候？

之前我推測的陰謀民進黨政府就是有那種臉光明正大地把它變成陽謀。就是不給願意打AZ的民眾更改意願。

作者為資深媒體人

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