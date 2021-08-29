【愛傳媒黃珊珊專欄】我每天的工作很多，一天超過十個會議，雖然防疫工作佔了一半的時間，但是我督導的15各局處並沒有停下來，每天市府各單位都在快速地運作，疫情趨緩，之前停下來的事都要一一恢復正常，接下來議會開議，市府要提追加預算協助市民紓困振興及轉型，我每天都忙得不可開交，很欣慰的是8月27日台北市第七度+0，市府團隊的努力真的有些成果，真的令人想要跳舞了！

我每天都忙得沒什麼時間睡覺，因為我從出社會到現在做任何事都是盡全力做自己認為對的事，做自己喜歡做的事，我既然有機會跟市民一起改變台北，而每天都可以讓這個城市好一點點，我十分興奮與珍惜！

但是有些人沒事卻只想著選舉，台灣現在最重要的不是選舉而是疫苗，是要安定人心而不僅只是給現金還是紙本券，更重要的是如何因應未來可能大量感染的Delta 病毒，世界各國的現在可能就是我們接下來的未來，台北市編預算買疫苗就是買保險，以備不時之需。

不管明年疫情如何變化，最好祈禱我們有的疫苗可以對付變種病毒，不然就必須早做準備未雨綢繆！

作者為台北市副市長

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