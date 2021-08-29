公費疫苗預約平台昨(28日)首度加入輝瑞/BNT選項，下午2點一開放意願登記就被民眾擠爆，導致大當機，然而有許多人登入平台後，發現根本沒辦法選BNT氣炸，指揮中心指揮官陳時中表示，目前29歲以上有選AZ的人、12至17歲民眾，以及已經打第一劑疫苗想混打者，這3種人都無法選BNT。

近200萬劑BNT即將到貨，除了保留給學生的120萬劑，還剩下約80萬劑可以給一般民眾，按照1到10類的順序往下施打，昨天下午2點開放登記BNT的時間一到，1分鐘內瞬間湧入37.6萬人塞爆系統，到下午5點短短3小時已有逾197.7萬人勾選BNT，但由於事前指揮中心並未說明已接種第一劑疫苗者無法混打，導致大批民眾準湧入1922預約平台卻無法勾選，痛罵政府耍人。

指揮中心表示，BNT雖有約80萬劑釋出給1到10類民眾，但仍有3類人排除在外，第一是已接種一劑疫苗者，目前尚未開放一般民眾混打，僅醫護可混打；第二是第7輪接種對象，在7月19日以前有勾選AZ的29歲以上民眾，以及18歲以上有重大罕見疾病者；第三是12至17歲學生，因為學校會造冊，學生一律到校打施打免登記，在排除前述三類對象後，原則上18歲以上民眾，未打過第一劑者都可登記BNT，但BNT到貨及開打時間還未定。

然而，第七輪公費AZ疫苗預約，是從今天開始至周二(31日)中午12點截止，BNT解禁時間，要等到周二下午4點才能上平台加選意願登記，若堅持要選BNT，就得放棄第七輪打AZ的機會。