長得漂亮又有氣質的女生，人氣一定強強滾，如果又有一副好身材，擁有數十萬粉絲也只是正常發揮。今天要介紹的這位正妹，就是在 IG 上吸引逾 33 萬人追蹤的知名網紅─Becky。

平常興趣就是「打高爾夫」的她，經常在社群上發布自己在球場上的身影，從照片中可以明顯看出她的球衣搭配都相當有品味，一身行頭可不容小覷，但事實上，Becky 其實是在今年四月才開始接觸高球的，但也因此深深愛上這項運動，還特地報名課程學習呢！

在愛上高爾夫之前，Becky 閒暇時的重心大多都放在「健身」上，原本就習慣去爬山的她，在某一次發現自己的體力開始下降後，便決定踏上「健身」之路，並一步步練出「馬甲線、蜜桃臀」，直到擁有如今的完美體態。

南韓美女多不勝數，但很多都是靠化妝或醫生，而身高 160 公分，體重 45 公斤的 Becky 則是以「出眾氣質」、「自然健美的身材」，成功在眾網美中殺出一條血路，深得網友的心！在變成高人氣網紅之前的 Becky 其實只是個普通的 OL 上班族呢！

平常總是身穿蕾絲洋裝的她，外表散發著一種優雅貴婦感，但一換上運動套裝，火辣 S 曲線便一覽無遺，「胸、腿、臀、顏」通通到位！而 Becky 也因此接到不少業配邀約，甚至還拍了不少寫真辣照呢！

(本文由 JKF 提供)