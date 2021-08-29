美國海軍陸戰隊中校謝勒（Stuart Scheller）26日發布影片痛批美國搞砸了在阿富汗的撤軍行動，並且要向軍隊長官究責，隔日慘遭解職。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，美國海軍陸戰隊中校謝勒26日在臉書發布將近5分鐘的影片，痛批美國「搞砸」了撤軍阿富汗的行動。

解職前擔任高級步兵訓練營（Advanced Infantry Training Battalion）營長的謝勒表示自己為美軍戰鬥了17年，他願意放棄一切向他的上級長官「究責」，甘願冒著營長職位被拔除、退休俸被取消、家庭生活面臨不穩的風險，說出他想說的話，如此一來他才能在道德制高點上要求上級長官展現同樣的誠實、正直與責任。

謝勒表示對外交政策上的無能愈來愈不滿及蔑視，人們現在之所以憤怒，並不是陸戰隊在戰場上讓他們失望，而是因為這些上級領導人令他們失望，「而沒有人舉起手、接受問責，或者坦承『我們搞砸了』。」

他說美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月曾在國會作證阿富汗國家安全部隊能夠抵抗塔利班進犯，「我們有參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff），我們有海軍作戰指揮官，這些人都應該提供意見。」

他強調自己並不是主張美軍應該永遠留在阿富汗，「但是你們有沒有人把軍階章甩在桌上，然後說，『嘿，在我們撤離所有人之前離開巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）這個戰略空軍基地是壞主意」，有人這麼做了嗎？」

「如果你們沒有想到這麼做，你們有人舉起手然後說，「我們完全搞砸了」嗎？」

謝勒發布影片當天，喀布爾機場才發生自殺炸彈攻擊，導致13名美軍喪命、超過170名阿富汗人喪生，謝勒表示自己也有同袍在攻擊中喪命。

謝勒的影片至今獲得超過65萬人次觀看、逾5萬人按讚。

不過他公布影片的隔天，美國美軍陸戰隊就宣布他已經遭到解職，美軍陸戰隊發言人史登哲（Jim Stenger）表示，謝勒因為「對自己的指揮能力失去信心」而被解除職務。

史登哲表示，現在對陸戰隊員來說是情緒相當激動的時候，他們鼓勵隊員尋求諮詢。

針對遭到解職，謝勒27日在臉書表示在離開海軍陸戰隊以前不會再做更多回應，他說，「美國有很多問題，但這是我的家。」