身為七六人傳奇球星的「J博士」朱利葉斯厄文，才不會擔心自己的言論是否得罪到誰！J博士最近談到NBA聯盟近況，提到現在球員無須搭乘一般商務客機，也不用跟隊友同住一間房，讓他感覺現在球員過太爽了，甚至也變得比較「軟」。

「那是過去的美好時光之一，我們一起搭乘商業航班，也跟隊友同住，那讓球員們心懷謙卑，也會感覺成為一名職業球員是種榮耀，」J博士表示，「但我們沒什麼特權，有些事情該做的還是要做，所以我們很依賴訓練師與裝備經理。」

「所以當時的我們並未擁有現在球員擁有的這些便利，但這也沒關係，」J博士說，「我認為就是這些便利，讓現在的球員比起50、60、70與80年代球員打球更軟一點，不過現在的球迷非常欣賞這種柔軟與技巧，這就是當前的事實。」

J博士球員生涯橫跨ABA與NBA時期，也在兩個聯盟都拿過總冠軍、年度MVP與入選全明星賽，以他的「輩分」說出這種現在球員太軟的重話，相信包含詹姆斯、阿提托康波、杜蘭特等球星也都不太敢回嘴，事實上現今NBA確實打球不如以往強硬了。