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資深藝人吳宗憲28日出席電商活動時，在受訪時突然提及甫奪下金曲獎年度歌曲《刻在我心底的名字》是抄襲西洋老歌《Reality》，消息曝光後，在網路上掀起討論，就有網友神出一段cover影片，一名Youtuber早在7個月前就將爭議上的兩首歌合在一起唱，不少網友紛紛湧入影片朝聖，大呼是「先知」。

藝人吳宗憲28日出席活動受訪時，質疑金曲年歌《刻在》非原創，更現場哼出西洋老歌《Reality》的旋律，演唱此首歌曲的歌手盧廣仲所屬添翼創越工作室也火速回應，「經過比對，歌曲有一定的差異，我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法。」

消息曝光後，網路上不乏討論文，有網友就在論壇批踢踢上發文，分享他意外瀏覽到YouTube頻道「It Might Be You或許是你」早在今年1月19日所上傳的Cover影片，演唱的歌曲正是目前討論熱點的《刻在我心底的名字》與《Reality》的MIX版本，演唱人則是一名香港大叔吳啟明以鋼琴自彈自唱演繹。

該網友驚呼地寫下，「這版本超好聽，大家可以聽聽看」，而該部影片也因討論度上升而一舉成為該頻道創設以來點閱率最高的影片，截至發稿時間已累計43萬瀏覽次數，不少網友也在影片下方留言，「見證歷史，大叔爆紅預備中！（以上開開玩笑，唱的真是天籟！）」、「因為憲哥來的關鍵字直接打起來！就帶我來這裡了，但真的很好聽」、「哇靠，7個月前就預知了，神人呀」。