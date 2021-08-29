桃園一名人妻去年發現丈夫偷吃親姐姐的閨蜜，不但稱呼對方為老婆，女方也不時向丈夫索吻，當人妻質問丈夫對方是否技巧比較好才出軌，丈夫還反譏「是妳性冷感造成的」，頓時讓人妻崩潰提告。小三雖然承認兩人露骨的對話已超出友誼，但僅是在玩線上遊戲時角色扮演的暱稱，現實中並未越線，法官認為丈夫曾抱怨因妻子性冷感才讓他去外面找，間接承認他有婚外情，因此判決張男與小三要連帶賠償12萬元。

根據判決書記載，人妻在109年間發現丈夫言行與舉止有異，偷偷查閱張丈夫之行車紀錄器及手機訊息，驚覺丈夫以「老婆」對一名女子相稱，女方也同時向丈夫索討親吻，妻子認為兩人互動親密，已逾越一般男女社交範圍，一怒告上法院。

妻子事後發現，該位女子竟然是丈夫姊姊的閨蜜，與丈夫及家人認識了20幾年。小三辯稱，自己是跟男方一起玩線上遊戲，並承認在遊戲中角色扮演之稱呼上，自己講話確實有些過份而超越友誼，但有些是開玩笑的，實際上兩人並無任何男女關係存在。

法官在審理行車紀錄器時發現，丈夫提到，「老婆、老婆」、「等一下吃飯你會坐在我旁邊嗎？」「先來我這裡啦、」「家具也還沒進來，裡面也堆滿箱子，來順便幫我整理」、「怎麼你又變漂亮了」等語。女方也提到，「那你會親我嗎？」、顯見兩人對話是在現實生活中實際發生之搬家、開車、在餐廳吃飯等種種具體社會活動有關，與在虛擬線上遊戲中，因情境所需而為角色扮演之狀況不同，顯屬二事。

妻子也提出證據表示，與丈夫討論雙方婚姻觸礁原因時，經妻子向丈夫表示，我會這樣是誰造成的？」丈夫隨即回稱：「那你為什麼不想我這樣子你要檢討？」妻子又激動表示：「那不然咧？你現在不就是抱怨我，我沒有找你做愛嗎，我冷落你嗎？所以你要去找別人做阿？別人比較溫柔，床上功夫比較好嗎？是這樣嗎？」、「原來是我在床上沒有滿足你，所以你去外面找？」等語，丈夫又分別回稱：「不是，是感覺問題」、「不是感覺問題，是你很冷感你知道嗎？」、「你以前不會阿？你以前不會你知道嗎？你以前不會這樣」

法官審理後認為，丈夫與小三雖明知男方尚未離婚，仍頻繁曖昧互動交往以發展親密男女感情，完全無視於妻子身為配偶之內心感受，且妻子與丈夫結褵將近15年，驟然經歷配偶之婚外不倫情感背叛而罹患憂鬱症，且雙方已分局談離婚，使婚姻關係瀕臨破裂，因此判決丈夫與小三連帶賠償12萬元。