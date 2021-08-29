女星米可白的父母在彰化經營餅舖，孝順的米可白不時都會回彰化幫忙賣餅，她的高人氣也成為店裡的活招牌，而米可白昨（28日）則曬出賣餅照，只見她身穿寬鬆無袖上衣、內搭小背心，不過米可白卻被媽媽說穿太露，讓她忍不住反問：「你們覺得這樣穿很露嗎？ 」

照片中，米可白身穿寬鬆無袖上衣、內搭小背心以及貼身運動褲，大方露出手臂和側身，不過米可白卻發文嘆：「你們覺得這樣穿很露嗎？我媽媽說我側面太露，要我裡面穿衣服，不然就穿外套...」，由於天氣實在太熱了，也讓米可白不禁直喊：「媽媽～運動服就是要穿涼爽」。

雖然米可白媽媽的尺度保守，不過米可白的時尚運動穿搭照，仍吸引藝人好友和粉絲留言狂讚：「涼爽就好米媽媽真可愛」、「很好看 身材好才能這樣穿」、「是不會太露，倒是瘦了點」，釣出米可白開心回應：「人真好」，還有網友歪樓許願：「我可以許願裡面都不穿嗎？？」讓米可白哭笑不得。

35歲米可白自2019年離婚後，目前沒有新對象，恢復單身的米可白，把生活重心放在演藝工作和照顧流浪毛孩子，由於下個月就是中秋節，餅舖生意應接不暇，也讓米可白擔心母親身體吃不消，她日前曬出與媽媽的合照，並感性說：「我只想要我媽媽好好休息...別太辛苦。『金錢』買不到家人的健康」。