國民黨昨舉辦公投宣傳活動，黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中到場支持，獨缺朱立倫。對此，朱立倫解釋，昨天他去拜訪前立法院長王金平，早就約好了，「我當選主席之後也會全力推動」。

朱立倫指出，昨天的活動在前兩天收到通知，但是他跟王院長及很多高雄的朋友等事先約好，無法變更行程，但對未來很多不管是反萊豬公投或是任何活動，畢竟面對第一線的民眾是最重要，在9月25日主席選舉之後，還有將近3個月的時間，「我們會全力以赴」。

朱立倫表示，他其實在各地方座談的時候，都有提到到相關的議題，只是昨天的行程一周多前就約好了，他會持續支持公投活動，未來還有很多的機會去參加，而他當選黨主席後，也會全力來推動公投議題。

朱立倫今早將搭機前往澎湖，他說，他今天到澎湖，除了拜會縣長還有地方重要人士外，最重要是與基層黨員人士座談，希望未來國民黨更團結、有力量，更能面對鴨霸的民進黨，更能夠發揮戰力。

對於國民黨主席選舉電視辯論會，朱立倫認為，與其說辯論，倒不如說是面對全民，把重要的想法說清楚，這跟真正的大選不一樣，大選是競爭的對手，但黨主席選舉大家都是同事、好夥伴，每一位提出的政見都可以為未來的參考，是集思廣益的過程，並非對抗。

此外，朱立倫認為，這是全民最大危機之一，尤其是民進黨胡搞亂搞，幾年來不管是前瞻特別預算的8800億元到紓困預算的8400百億元，以及多年來的累積負債加上潛藏性負債為15.5兆元，是非常嚴重的財政危機。

朱立倫重申，作為負責任的在野黨，國民黨一定會有財政檢驗小組，會針對所有國政等重要議題，提出重要的意見，讓民眾看清楚現在執政黨無能及國民黨未來具體的政策。