美國資深籃球記者費德最近出了一本公鹿球星「字母哥」阿提托康波的自傳「雅尼斯：不可思議崛起的MVP」，書中爆料當年奇德擔任公鹿總教練期間作風霸道，甚至進行懲罰性訓練不讓球員過耶誕節，奇德29日終於回應，「我才不相信！」

「我知道有這本書，我現在還在等待阿提托康波給我回覆，看看這本書跟他有沒有關係，假如這不是他寫的，那我根本不會在乎，」剛接下獨行俠總教練位置的奇德說，「如果這本書根本不是阿提托康波寫的，我當然不會有任何感覺。」

「事實上，我跟阿提托康波之間關係超越了籃球層面，他兒子才剛出生幾個小時，我就跟他聊天，還稱讚他兒子的名字馬佛利克很酷，」奇德說，「所以你們這些媒體根本不知道這些事情，我們的關係很親密，我不相信他會說我的壞話。」

其實不僅在2014到18年執教公鹿期間，就連奇德生涯首次擔任教頭，也就是2013-14年球季擔任籃網總教練，也曾傳出奇德跟球員關係緊繃或大鬧內訌謠言，直到他在2019年改任湖人助教之後，這些謠言才逐漸平息，如今隨著他接掌獨行俠又開始亂傳了。