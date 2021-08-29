台中公車擦撞機車意外 女騎士倒地無生命跡象 09:492021/08/29 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南區台中路、仁和路口，29日上午發生一起中型巴士公車與騎機車女騎士擦撞車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市仁和路與台中路口上午發生公車擦撞機車意外，女騎士倒地無生命跡象。(示意畫面/翻攝自GOOGLE街景) 台中市上午發生一起公車擦撞機車，造成女騎士遭到撞倒當場無生命跡象的事故。根據警方調查，今天上午8時許，一名女騎士騎車行經台中市仁和路與台中路口時，與一輛公車發生擦撞，女騎士倒地後，當場失去生命跡象昏迷，經民眾報警後送醫搶救，確目前警方已封鎖現場進一步調查事發原因。 27歲男酒後狂飆電動機車 自撞人行道騰空10餘公尺慘死 戲院員工遭圍毆扯髮狂賞耳光 5惡煞佔影廳凌辱影片曝光 #台中市車禍 #女騎士被撞倒 #公車撞機車 #台中市 #倒地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重機事故頻傳 新竹縣台三線峨眉段改善避免車禍 15:042021/08/28 生活 遭公車擦撞倒地 台中年輕女騎士重傷送醫 11:112021/08/29 社會 雪隧北上自撞車禍2傷 疑疲勞駕駛肇事 09:592021/08/28 社會 去年死亡車禍「6成是機車」 企業捐機車盲點偵測系統護警 14:422021/08/28 社會 喪夫獨養3子 車禍2死1截肢 04:102021/08/28 社會新聞 新北27歲男騎士酒駕自摔 頭部重創傷重不治 10:222021/08/29 社會 詭異影片曝光 女肉身撲車遭撞飛數公尺 竟否認碰瓷網傻眼 21:412021/08/28 社會 洗腎男烈日下癱機車上 店家撐傘遮陽 中市警抬人送醫脫險 23:232021/08/28 社會 新莊女打高端4天後死亡 相驗結果曝光 家屬心碎不解剖 17:122021/08/28 社會 新北變態男尾隨女騎士 當街掏出生殖器DIY 16:222021/08/28 社會 遭惡劣野馬男高速撞飛 女騎士搶救14天不治 12:252021/08/27 社會 當三寶遇到三寶 騎士紅燈右轉直撞逆向車 網看傻：真速配 19:242021/08/28 社會 屏東勝利星村 公車亭變身菜櫥仔 04:102021/08/28 地方新聞 社會熱門新聞 夫私藏前女友性愛片自慰 妻暴怒網路公審無罪理由曝光 - 社會 渣男逼復合滾水澆女友愛貓 茶茶撐11天走了 - 社會 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 新莊女打高端4天後死亡 相驗結果曝光 家屬心碎不解剖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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