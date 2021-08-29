台中市仁和路與台中路口上午發生公車擦撞機車意外，女騎士倒地無生命跡象。(示意畫面/翻攝自GOOGLE街景)

台中市上午發生一起公車擦撞機車，造成女騎士遭到撞倒當場無生命跡象的事故。根據警方調查，今天上午8時許，一名女騎士騎車行經台中市仁和路與台中路口時，與一輛公車發生擦撞，女騎士倒地後，當場失去生命跡象昏迷，經民眾報警後送醫搶救，確目前警方已封鎖現場進一步調查事發原因。