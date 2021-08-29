台中市南屯區一家餐酒館29日凌晨4時發生酒客鬧事糾紛案，警方到場後將雙方進行壓制及保護管束。（民眾提供／盧金足台中傳真）

員警提醒未戴口罩的酒客戴好口罩，鬧事男子還反嗆員警「只罰3000元」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

酒後與店家衝突 未戴口罩還嗆警：只罰3000

台中市南屯區一家餐酒館29日凌晨4時發生酒客鬧事糾紛案，一名陳姓男子不滿餐館菜色爆發衝突，警方到場後，陳男酒後情緒激動咆哮，口罩還掉落，員警提醒「口罩戴起來」，陳男反嗆員警「只罰3000元」，由於過程中4名店家人員與7名客人雙方推擠拉扯，造成陳男眉頭擦傷，警方到場後將雙方進行壓制及保護管束。

全國警戒由3級調降為2級，民眾出遊、在外用餐增多，南屯區日凌晨四時，發生一家餐酒館糾紛案，大半夜在南屯的馬路上，兩名男子當街開罵爆粗口，不只激動叫囂還發生拉扯，爭吵聲擾人清夢，附近民眾全程目擊，用手機拍下酒客與店家差一點就打了起來的畫面。

台中市警察局第四分局員警快打部隊獲報到場，其中一名男子酒後失控，不滿被員警要求戴好口罩，還反嗆員警說「只罰3000元」，漠視防疫規定。

警方表示，接獲報案南屯區有人打架立即啟動快打，由偵查隊副隊長郭庭彬、黎明所副所長黃彥融等20名警力迅速到場，初步調查33歲陳姓男子等7人，在餐館餐敘時，對於菜色不滿，酒後情緒激動咆哮。

引發店家28歲卓姓男子不滿，陳、卓兩人衝突鬥毆，雙方友人介入勸架、拉扯，造成陳男眉角擦傷，當119救護車到場治療時，陳男拒絕送醫治療。

警方表示，這起餐館菜色引發糾紛引發鬥毆行為，警方到場實施強制力壓制、管束，迅速彌平暴力行為，雙方雖事後未提告，但該分局仍將以雙方觸犯刑法150條聚眾鬥毆罪、社會秩序維護法將涉案人移送，另陳男等未戴口罩部分另移請主管機關裁罰。

警方呼籲，對於任何形式暴力行為皆將從嚴究辦，疫情2級警戒期間仍須遵照中央疫情指揮中心規範之口罩佩戴規定，員警將他押進警車，還一度想衝出警車外反抗，警方將人帶回派出所。

對於全國警戒降為2級，餐酒館是否可以營業？警方指出，餐點營業比例占5成以上，飲品主要銷售為無酒精、咖啡調酒為主，無服務生陪侍或表演，不列於8大行業範圍內，該餐酒館屬性需由衛生局確認。