今年大考分發入學招生8月31日放榜，共有3萬4569人完成選填志願，但各大學卻提供3萬6327個招生名額，供過於求，平均每個考生有1.05個錄取機會。而因應108課綱的實施，明年升大學考試將進入一個全新的時代。

今年大考分發共63所大學參與招生，合計提供3萬6327個招生名額，其中包含各招生管道回流名額總計1萬1546名，整體比去年增加3049個招生名額。另根據大學考試入學分發委員會統計，今年共有3萬4569人完成上網選填志願。

今年大學考試分發入學，將在8月31日上午8時放榜，考生可上網（uac.edu.tw）查詢自己錄取那個校系。受疫情影響，今年大考分發的放榜日期是有史以來最晚。而這次放榜後，舊課綱時代的升大學考試正式劃下句點。

因應108課綱實施，明年起新的大學考招制度上路。明年起大學學測從原本的5科6節改為6科7節，考試時間也有2天改為3天，最大變化是各科會新增混合題型，它是將選擇題和和非選擇題合組的題組題。

明年學測在1月21日至23日舉行，為讓考生提早適應，大考中心將在9月1日至3日為高三生辦理學測試辦考試。過去學測考國文（含國綜、國寫）、英文、數學、自然及社會等5科6節，明年起改為考國文（含國綜、國寫）、英文、數學A、數學B、社會及自然等6科7節。其中，除國綜考90分鐘，較過去增加10分鐘，其餘各科考試時間與過去相同。

至於原先的大學指考，明年起則改為分科測驗，考試科目從10科改為7科，考試時間也從3天改為2天，每科滿分則從100分調整為60級分。分科測驗的7個考科分別為物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理及公民與社會等科，國文、英文及數學乙等3科不考。