新北市動保處與社團法人台灣動物保護行政監督聯盟共同舉辦「2021友善動物傑出里長奬」選拔，分別為「動保金牌里長獎」與「動保優質里長獎」，表揚愛護動物的優質里長。

動保處指出，本次選拔分二獎項，分別為「動保金牌里長獎」與「動保優質里長獎」，評審委員由動保處遴聘各領域具有聲望的社會賢達和學者專家組成，依據協助動物救援、協助TNVR、協助送養、成立認養小棧、辦理晶片狂犬病疫苗注射活動、協助獸夾巡山活動、宣導飼主責任如遛狗繫狗鏈、推廣飼主遛狗等進行評分。

目前報名參與選拔的有蘆洲光華里、新莊合鳳里、淡水屯山里、淡水學府里、樹林圳福里、永和永貞里、汐止長青里、汐止湖興里、新店小城里與新店達觀里，選拔至8月31日止，歡迎里民推薦愛護動物優質里長參加。

台灣動物保護行政監督聯盟何宗勳表示，期待透過表揚在基層「村里」與「社區」對動物保護有愛與貢獻的里長，希望藉由他們典範事蹟讓更多人看見與重視，喚起更多人投入動物保護工作。

動保處表示，各區里長透過多元方式積極改善在地人與動物間問題，提升動物福祉，希望村里持續建立學習樣板，擴散至新北市其他區域，創造符合在地社區居民需求的共融模式，在居民與動物間取得雙贏，建立尊重動物生命的價值觀，邁向善待動物、和諧共生的友善社會環境。