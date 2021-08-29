台中市飛雁創業協會準備蔬果沙拉餐盒、手沖咖啡包等營養補給，送至南屯派出所慰勞警察這段期間的辛勞。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國內新冠病毒疫情趨穩，警察人員於第一線執行防疫工作辛勞，台中市飛雁創業協會理事長田文進體恤員警常在烈日下奔波執勤，特地準備清爽豐盛的蔬食沙拉和手沖咖啡、麵包予日以繼夜執行防疫工作的警察同仁們，透過真誠心意，為警察注入滿滿的元氣。

疫情導致大家生活受多許多限制，連帶影響各項產業，飛雁協會除輔導民眾透過合法管道創業有成外，有感於身為南屯區居民的一份子，見警察日夜不懈為治安、交通努力，無論協助防疫、配合查緝非洲豬瘟肉品不遺餘力，看在眼裡感動在心裡。

田文進號召協會成員準備蔬果沙拉餐盒、手沖咖啡包等營養補給，送至南屯派出所慰勞警察這段期間的辛勞，讓員警知道社會上有許多默默支持的力量。

色彩繽紛又爽口的沙拉配上香醇手沖咖啡，入口暑氣消散不少，讓員警感受到民眾滿滿的愛又能兼顧健康。

南屯派出所所長江松泳表示，協助防疫工作仍持續，配合防疫勿掉以輕心，注意自身防疫措施，讓警民互相加油打氣，共同為防疫繼續努力。