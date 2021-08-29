台南市新營區一處農地主人28日傍晚要去田中務農，驚見草叢中有一具屍體，旋即報警處理。警方調查指出，死者為37歲失蹤男子，初判死因並無外力介入，而遺體被野狗啃食斷成兩截，詳細案情已報請檢方調查釐清。

據了解，新營區一處農地主人於28日晚間6時許前往農地準備噴灑農藥，卻遠遠就發覺疑似有「人型狀」的物體躺在草叢中，走近一看才發覺是一具斷成兩截的屍體，旋即報警處理。

警方獲報趕往現場拉起封鎖線調查，發現死者已死亡多日，而遺體狀況慘不忍睹，疑似因野狗啃食，才導致屍身斷裂兩截，再加上遺體浸泡雨水而嚴重腫脹、腐爛，初判並無外力介入致死，目前報請檢方相驗確忍死因。

警方指出，並無法透過屍體辨別性別，死者身旁有包包，內有藥包，但無證件資料，經查一個多月前曾有一名37歲男子被家人通報失蹤，經通知其家屬前往指認後，家屬透過包包認出了身分，確定死者即是該名失蹤男子。