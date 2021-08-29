有媒體根據LINE訊息PO的「付款明細表」，報導「竹北每坪成交57萬創新高！」新聞，在新竹地區引發民眾議論，經新竹縣府消保官靳邦忠調查後，29日公布這張付款明細表是「開價單」不是「成交單」，業者自開賣至今1戶也沒賣出！

靳邦忠提醒消費者，售屋實價登錄新制自7月1日已正式上路，透過這項公開透明的實價登記制度，全民可共同檢視房價，日後像這種房價創新高的銷售傳聞，民眾均可在實價登錄上查詢，將來會研議每2個月發布區域異常房價資訊供消費者參考。

靳邦忠說，針對媒體刊登的2張付款支付單等報導內容，27日詢問文中的陸姓房市專家了解案情，陸推測應是有心人士拍攝付款單上傳到社群，藉機行銷，並稱這個價錢在竹北是會嚇死消費者的成交價，才會提醒主管機關進行了解，不料竟引起媒體大幅報導。

靳邦忠28日與各主管機關到建案業者營業所進行了解，業者當場以網路上其他知名建商所刊登的類似相關資料及圖片，說明付款表、拆款表、付款明細表及繳款明細單，都是業者就購屋總價金額，向消費者說明如何分期給付、分擔比例及成數的報價表，並不是成交訂購單。

業者並強調，建案年初取得使用執照，直至上週才正式對外開始銷售，到目前為止連1間都還未賣出去，怎麼會有成交明細？質疑房屋專家公佈的動機可議，故意誣指是成交單，也造成公司困擾，已和律師研究提告。

靳邦忠提醒業者，房價開價多少是市場自由機制，但「成交價格」是判斷一個區域市場行情最重要的消費資訊，相關業者不應恣意操作造假市場成交價格，致民眾妄加揣測散播傳言，將把此案轉呈公平會處理。